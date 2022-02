Hard Rock Hallelujah!

Είναι λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα, τη στιγμή που ο ήλιος ρίχνει τις ακτίνες του στην αυλή των φυλακών Βαλντεμόρο, όταν ο El Mono Burgos, ο γκολκίπερ της Ατλέτικο πηδάει στη σκηνή της φυλακής, συνοδευόμενος από την ροκ μπάντα του - τους Garb, ακρωνύμιο του German Adrian Ramon Burgos. Οι πράσινες, μεταλλικές πόρτες της εισόδου είναι ερμητικά κλειστές και οι συγχορδίες του Café Madrid, ενός τραγουδιού από το τελευταίο του άλμπουμ, έχουν ξεσηκώσει τους σχεδόν 300 κρατουμένους που βρίσκονται μπροστά στο θέαμα.

Ο Ελ Μόνο Μπούργος, με μακριά μαλλιά και κόκκινες ανταύγειες, με ένα τζιν μπουφάν με κομμένα μανίκια και ένα t-shirt με το εμβληματικό, νεοϋορκέζικο συγκρότημα των Ramones, ροκάρει μπροστά στα αμάνικα μπλουζάκια, τα ξυρισμένα κεφάλια και τα τατουάζ των τροφίμων της φυλακής, οι οποίοι με ενθουσιασμό φωνάζουν το όνομά του από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό της συναυλίας. Επιτρέπεται να χειροκροτούν, να τραγουδάνε και να συμμετέχουν στον ρυθμό των τραγουδιών, ωστόσο ο χορός είναι περιορισμένος – απαγορεύεται αυστηρά να σηκωθούν από τις καρέκλες τους.

Η μπάντα, μια μείξη Αργεντινών μουσικών, με τον Όσκαρ Καμιενομόφσκι στην κιθάρα, τον Γκουστάβο Ντόνες στο μπάσο και τον Βάλτερ Σιντότι στα ντραμς, πέταξε νωρίτερα το πρωί από το Μπουένος Άιρες για τη Μαδρίτη αποκλειστικά για να συνοδεύσει τον Μόνο στην καλοκαιρινή του περιοδεία. Ο γκολκίπερ της Ατλέτικο, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση για καρκίνο στο νεφρό τον προηγούμενο Ιανουάριο, έχει οργανώσει μια σειρά συναυλιών, ώστε να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη συμπαράστασή του το διάστημα που ήταν άρρωστος.

Τρεις παράγραφοι, «κλεμμένοι» από ένα άρθρο στις El Pais, δημοσιευμένο στις 16 Ιουλίου του 2003, λένε την ιστορία. Ο Χέρμαν Μπούργος, ο ιδιότροπος τερματοφύλακας που έκανε καριέρα στην Αργεντινή. Ο Χέρμαν Μπούργος, ο ροκ σταρ. Ο Χέρμαν Μπούργος, ο αθυρόστομος και εκρηκτικός παίκτης που προκαλούσε στην Ισπανία. Ο Χέρμαν Μπούργος, που νίκησε τον καρκίνο. Ο Χέρμαν Μπούργος, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στον Τζον Πέσι του Ντιέγκο Σιμεόνε.