Γκούμας στο SDNA: «Ορισμός του σύγχρονου σέντερ φορ ο Ιωαννίδης - Θέλει παιχνίδια στον Παναθηναϊκό»

Ο άλλοτε ομοσπονδιακός τεχνικός επί των ημερών του οποίου ο 22χρονος επιθετικός του «τριφυλλιού» έκανε ντεμπούτο κι έπαιξε σε όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες, καταθέτει το αγωνιστικό του report για το νεαρό στράικερ και προβλέπει για την εξέλιξη της καριέρας του.

Τα σεντερφορίσια γκολ του Φώτη Ιωαννίδη καθάρισαν την…μπουγάδα για τον Παναθηναϊκό στην αναμέτρηση κόντρα στη Λαμία το απόγευμα της Κυριακής (13/2) στη Λεωφόρο.

Ο 22χρονος επιθετικός στην κορυφαία φετινή εμφάνισή του με τη φανέλα του «τριφυλλιού», πέτυχε δύο τέρματα εκ των οποίων το δεύτερο έχει ήδη κερδίσει μια θέση στα best goal του πρωταθλήματος κι έγινε talk of the town στον οργανισμό των «πρασίνων».

Με αφορμή την σούπερ εμφάνιση του Ιωαννίδη, το SDNA ζήτησε το σχόλιο του άλλοτε προπονητή του Γιάννη Γκούμα (με ένδοξο παρελθόν στην πολύχρονη ποδοσφαιρική του διαδρομή με τον Παναθηναϊκό) με τον οποίο έκανε το ντεμπούτο του κι έπαιξε σε όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες.

«Γνωρίζω αρκετά χρόνια τον Φώτη από τότε που έπαιζε στον Λεβαδεικό. Είναι ο ορισμός του σέντερ φορ.

Παίκτης περιοχής με πολύ καλή τεχνική κατάρτιστη. Το σώμα του βοηθάει να΄ναι δυνατός στις προσωπικές μονομαχίες.

Έχει την ικανότητα να…σπάει την μπάλα στους συμπαίκτες του. Λόγω της υψηλής τεχνικής κατάρτισης μπορεί να ντριμπλάρει αποτελεσματικά τους αντιπάλους, να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις, ενώ είναι καλός και στο υψηλό παιχνίδια.

Όλα αυτά τον καθιστούν ένα σύχρονο σέντερ φορ. Όσο παίρνει παιχνίδια και βρίσκει ρυθμό θα εξελίσσεται και θα βελτιώνεται.

Κατά τη γνώμη μου αποτελεί το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός και η Εθνική Ελπίδων έχουν έναν επιθετικό που μπορεί να κάνει πολλές δουλειές…» τόνισε αρχικά ο παλαίμαχος παίκτης του Παναθηναϊκού κι άλλοτε ομοσπονδιακός τεχνικός.

- Για τον υψηλό συναγωνισμό με τους Μακέντα και Καρλίτος για μια θέση στην ενδεκάδα και τα…γεμάτα παιχνίδια που λείπουν απ΄τα πόδια του:

«Σίγουρα χρειάζεται ο Ιωαννίδης να πάρει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής για να βρει καλό ρυθμό. Νομίζω πως τα 2 γκολ που πέτυχε με τη Λαμία θα τον βοηθήσουν και ψυχολογικά».

- Για το σημείο που χρειάζεται περισσότερη δουλειά και βελτίωση:

«Θεωρώ πως θα πρέπει να δουλέψει περισσότερο στην φυσική κατάσταση, ώστε να βγάζει υψηλότερη ένταση για περισσότερα λεπτά στο παιχνίδι του. Εκεί θα πρέπει να εστιάσει» .

- Για το τι του έκανε περισσότερο «κλικ» την περίοδο που έπαιζε ο Ιωαννίδης στον Λεβαδειακό και τον κάλεσε για πρώτη φορά στην Εθνική ομάδα Under 18:

«Ήταν ένας πολύ δυνατός επιθετικός που ήξερε μπάλα. Δημιουργούσε φάσεις από μόνος του, χωρίς να περιμένει να φτιάξει η ομάδα του φάσεις για αυτόν για να βάλει γκολ».