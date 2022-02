Οι μεγάλες νίκες του αήττητου από την ΑΕΚ, Μαρτίνς, στο Καραϊσκάκη (vids)

Ο Ολυμπιακός της εποχής Μαρτίνς «τρέχει» ένα εντυπωσιακό σερί επί της ΑΕΚ με τον Πορτογάλο να μετράει 9 νίκες και 3 ισοπαλίες στα 12 ντέρμπι κόντρα στην Ένωση και 5/5 εντός έδρας!

Το 2-3 του ΟΑΚΑ τον περασμένο Νοέμβρη αποτέλεσε την τελευταία μεγάλη -αυτή τη φορά σε σημασία και όχι τόσο σε έκταση- νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ. Μια νίκη που όπως όλες οι προηγούμενες τα τελευταία χρόνια, είχε την υπογραφή του Πέδρο Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος τεχνικός θα δώσει την Κυριακή το 13ο ντέρμπι του ως προπονητής των «ερυθρόλευκων» απέναντι στην Ένωση με την ελπίδα να μην αποδειχθεί το... γρουσούζικο, ήτοι, να υποστεί την πρώτη του νίκη από τον Δικέφαλο κατά την τετραετή θητεία του στην Ελλάδα.

Μέχρι και αυτό το ματς, ο 51χρονος προπονητής παραμένει αήττητος από την ΑΕΚ για 1225 μέρες, ή 3 χρόνια 4 μήνες και 6 μέρες. Ο εντυπωσιακός απολογισμός του το διάστημα αυτό περιλαμβάνει 9 νίκες και 3 ισοπαλίες -όλες εκτός έδρας- σε κανονική διάρκεια πρωταθλήματος, πλέι-οφ και Κύπελλο Ελλάδας. Στο δε Καραϊσκάκη, έχει 5 νίκες σε ισάριθμα ματς και μάλιστα με εξίσου εντυπωσιακό απολογισμό τερμάτων 14-1, δηλαδή μέσο όρο σχεδόν 3 γκολ (2,8) ανά αγώνα. Βεβαίως, αντίστοιχα μεγάλη είναι και η συνολική διαφορά τερμάτων στα ντέρμπι μεταξύ των δύο κατά την εποχή Μαρτίνς, στο 27-7! Αξίζει να σημειωθεί πως η τελευταία νίκη της ΑΕΚ σε επίσημο ματς επί του Ολυμπιακού χρονολογείται πλέον στα 4 χρόνια και 6 μέρες πίσω, στις 7 Φεβρουαρίου 2018 με 2-1, για τα προημιτελικά του Κυπέλλου.

Αναλυτικά, τα 12 ματς του Μαρτίνς κόντρα στην ΑΕΚ:

21/11/2021 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 2-3 (Super League / 10η αγ.)

25/4/2021 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0 (Super League Play Off / 6η αγ.)

4/4/2021 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-5 (Super League Play Off / 2η αγ.)

3/1/2021 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-0 (Super League / 14η αγ.)

16/12/2020 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 (Super League / 1η αγ.)

12/9/2020 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-1 (Κύπελλο / Τελικός)

19/7/2020 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-0 (Super League Play Off / 10η αγ.)

28/6/2020 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-2 (Super League Play Off / 4η αγ.)

26/1/2020 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-0 (Super League / 21η αγ.)

27/10/2019 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0 (Super League / 8η αγ.)

17/2/2019 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 4-1 (Super League / 21η αγ.)

7/10/2018 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 (Super League / 6η αγ.)