Χειρουργήθηκε η Χαράλντσντοτιρ, οι ευχές του ΠΑΟΚ

Η Ίνγκουν Χαράλντσντοτιρ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου μετά τον σοβαρό τραυματισμό της, με τον ΑΣ ΠΑΟΚ να στέλνει τις θερμότερες ευχές του στην παίκτρια.

Η πρώην αμυντικός του ΠΑΟΚ, Ίνγκουν Χαράλντσντοτιρ, υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση επί ισλανδικού εδάφους, όλα κύλησαν ομαλά και ο Δικέφαλος έσπευσε να στείλει ευχές για ταχεία ανάρρωση στην παίκτρια.

Η ίδια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για το διάστημα που πέρασε στις «ασπρόμαυρες», τονίζοντας πως πλέον έχει μπροστά της μια νέα περιπέτεια να αντιμετωπίσει.

Όπως αναφέρει ο ΑΣ ΠΑΟΚ:

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, επί Ισλανδικού εδάφους, η χειρουργική επέμβαση της Ίνγκουν Χαράλντσντοτιρ.



Η Ισλανδή πρώην αμυντικός του ΠΑΟΚ, χειρουργήθηκε στην κλινική Orkuhúsið, στο Ρέικιαβικ και έχει πλέον μπροστά της τον μακρύ δρόμο της αποκατάστασης, ο οποίος εκτιμάται πως θα διαρκέσει 6-8 μήνες.



Η ίδια με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε:



«Τα σχέδιά μου πήραν μια απροσδόκητη τροπή όταν την Κυριακή τραυματίστηκα. Δυστυχώς, η περιπέτειά μου στην Ελλάδα τελείωσε και επέστρεψα σπίτι. Η επέμβαση πήγε καλά και τώρα η αποκατάστασή μου είναι το επόμενο βήμα. Πολύ ευγνώμων για τον χρόνο που πέρασα στον ΠΑΟΚ αλλά τώρα έχω μία νέα περιπέτεια να αντιμετωπίσω».



Καλή ανάρρωση και επάνοδο Ίνγκουν!

Get well soon Ingunn!