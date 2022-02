ΠΑΟΚ: Πολυτιμότερος στο ντέρμπι με Παναθηναϊκό ο Σάστρε

Ο Ζοάν Σάστρε έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, με τον Ισπανό μπακ να αναδεικνύεται ως ο Fans Man of the Match, από τους φίλους του Δικεφάλου, μετά από σχετική ψηφοφορία της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Ο Ζόαν Σάστρε αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας για την 22η αγωνιστική της Super League Interwetten 2021-22.

Ο ΠΑΟΚ έκανε μία σπουδαία ανατροπή και στο φινάλε πανηγύρισε τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Εκ των κορυφαίων του Δικεφάλου ήταν ο Ζόαν Σάστρε. Ο Ισπανός μπακ πήρε φανέλα βασικού κι έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση.

Πέρα από το γεγονός πως δεν αντιμετώπισε προβλήματα αμυντικά, ήταν καταλυτικός στο επιθετικό κομμάτι και μάλιστα ήταν αυτός που σφράγισε τη νίκη με ένα εντυπωσιακό μακρινό σουτ με εξωτερικό φάλτσο.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του αγώνα ο Σάστρε συγκέντρωσε το 65,46% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Στη δεύτερη θέση, όντας ο μοναδικός μετά τον Σάστρε που πήρε διψήφιο ποσοστό, ήταν ο Ίνγκι Ίνγκασον. Ο Ισλανδός έκανε μία ακόμα μεγάλη εμφάνιση, κυριάρχησε στην άμυνα, ενώ σημείωσε ένα ακόμα γκολ και έδωσε το σύνθημα για την ανατροπή.