Οι «μνηστήρες» του Φαν Βέερτ – Τι «παίχτηκε» με Άρη, ΠΑΟ, ΑΕ Λεμεσού και την Αλ Φατέχ του Γιώργου Δώνη!

Το SDNA «ψάρεψε» στα νερά του Παγασητικού («ζουμερό») παρασκηνιακό ρεπορτάζ με επίκεντρο το «σουξέ» του Ολλανδού γκολτζή κι όλα όσα συνέβησαν λίγα 24ώρα πριν το κλείσιμο του transfer window του Ιανουαρίου.

Αυξάνεται και πληθύνεται το «fan club» του Τομ Φαν Βέερτ. Όχι μόνο στον ελληνικό ποδοσφαιρικό χάρτη, αλλά κι εκτός συνόρων.

Ας είναι καλά η «ερωτική σχέση» του Ολλανδού στράικερ με τα δίχτυα και τα 13 γκολ (3 ασίστ) που έχει…παστελώσει σε 23 συνολικά παιχνίδια με τη φανέλα της θεσσαλικής ομάδας.

Επίδοση που τον φέρνει στη δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ της Super League και με ένα γκολ διαφορά πίσω από τον Γιασμίν Κούρτιτς (14 γκολ) του ΠΑΟΚ.

Ο Φαν Βέερτ επιβεβαιώνει στο χορτάρι πως κατέχει άριστα την τέχνη του σκοραρίσματος και έτσι αποκτά ολοένα και περισσότερους θαυμαστές και ομάδες που στρέφουν τις κεραίες τους προς το μέρος του.

Εσχάτως κυκλοφόρησε πως λίγα 24ώρα πριν από το κλείσιμο του transfer window του Ιανουαρίου, ο Άρης χτύπησε την πόρτα του Βόλου για τον Ολλανδό στράικερ.

Όπως μάλιστα επιβεβαίωσαν και μετέφεραν «ιαματικές πηγές» του Παγασητικού στο SDNA , η ομάδα της Θεσσαλονίκης στις διερευνητικές επαφές με τον Αχιλλέα Μπέο, έδειξε διατεθειμένη να προσφέρει ένα ποσό κοντά στα 500 χιλιάρικα για την αγορά του Ολλανδού γκολτζή.

Χρήματα που δεν δελέασαν τον ισχυρό άνδρα της θεσσαλικής ΠΑΕ ούτως ώστε να μπει στη διαδικασία να συζητήσει επί της ουσίας για την πώληση του πολυτιμότερου παίκτη της ομάδας του, μόλις λίγες ημέρες πριν από το τέλος των μεταγραφών του Ιανουαρίου και με το Βόλο να έχει άκρως περιορισμένα χρονικά περιθώρια για την εύρεση του αντι – Φαν Βέερτ.

Κι έτσι, χωρίς…πολλά - πολλά έλαβε τέλος η ιστορία.

«Ψαρεύοντας» στον Παγασητικό βγάλαμε και δύο…λαβράκια! Τι είδους «λαβράκια»;

Εκτός από τον Άρη, διερευνητική κρούση στο Βόλο για τον Φαν Βέερτ υπήρξε από την ΑΕ Λεμεσού (στον πάγκο της οποίας κάθεται ο δικός μας, Σάββας Παντελίδης) καθώς και από την Αλ Φατέχ του Γιώργου Δώνη!

Ωστόσο και εδώ τόσο το (διπλό) ενδιαφέρον των Κυπρίων και του συλλόγου από τη Σαουδική Αραβία, «γειώθηκε» με συνοπτικές διαδικασίες από πλευράς Βόλου.

By the way, ψιθυρίζεται στις όχθες του Παγασητικού πως εκτός από τον Άρη και ο Παναθηναϊκός φέρεται να μπήκε στη διαδικασία να «σκαλίσει» διερευνητικά τα δεδομένα για τον Φαν Βέερτ περισσότερο με ορίζοντα καλοκαιριού και χωρίς να περάσει στο…παρασύνθημα, δεδομένου πως τον Γενάρη δεν αποτελούσε προτεραιότητα για το «τριφύλλι» η απόκτηση ενός φουνταριστού.

Μια φορά, ο Αχιλλέας Μπέος και τα άλλα βολιώτικα παιδιά, φουσκώνουν τα στήθη από περηφάνια για τον «μπόμπερ» Φαν Βέερτ τον οποίο έχουν...δεμένο μέχρι το 2023, την «value for money» ανακάλυψή του το περασμένο καλοκαίρι και το «σουξέ» που αποκτά στις αγορές.

Το προσεχές καλοκαίρι προμηνύεται «καυτό» με επίκεντρο τον πρώτο σκόρερ του Βόλου. Όσοι ενδιαφερόμενοι προσέλθετε!