ΑΕΚ: Δίνει τα χέρια με πρώην του ΠΑΟΚ

Ποιο στέλεχος με πολυετή συνεργασία με τον ΠΑΟΚ, είναι προ των πυλών της Ένωσης.

Προσθήκη σε κομβικό τομέα της λειτουργίας της ποδοσφαιρικής ομάδας της ΑΕΚ, φαίνεται πως είναι προ των πυλών, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA. Πιο συγκεκριμένα η Ένωση σύμφωνα με τις συγκεκριμένες πληροφορίες θα συνάψει συνεργασία με τον γνωστό εργοφυσιολόγο - αναλυτή αθλητικής απόδοσης, Γιώργο Ζιώγα, που τα τελευταία 12 χρόνια συνεργαζόταν με τον ΠΑΟΚ κι από το 2014 και για την πρώτη ομάδα.

Η ΑΕΚ φαίνεται πως είναι σε διαδικασία ανακατατάξεων και σε οργανωτικά και λειτουργικά θέματα και η κίνηση με τον Γιώργο Ζιώγα είναι ενδεικτική των «θέλω» των ανθρώπων της. Η ευκαιρία δόθηκε καθώς μετά από τη πολυετή συνεργασία με τον ΠΑΟΚ, το καλοκαίρι με την επιστροφή του Λουτσέσκου και του πολυπρόσωπου τιμ του Ρουμάνου τεχνικού, άλλαξαν τα δεδομένα στον τομέα που δραστηριοποιείται ο Γιώργος Ζιώγας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το αναλυτικό βιογραφικό του που υπήρχε μέχρι πρότινος στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΑΟΚ ο Δρ. Γεώργιος Ζιώγας είναι κάτοχος διδακτορικού(PhD) στην Επιστήμη της Άσκησης και στην Εργοφυσιολογία από το University Missouri-Columbia των Η.Π.Α και κάτοχος μεταπτυχιακού από το Pittsburg State University της ιδιας χώρας.

Αναφέρεται επίσης από την ίδια πηγή: «Από το 2000 διευθύνει το Εργομετρικό Κέντρο Αθλητικής Απόδοσης “SPORTSCLINIC Thessaloniki” στη Θεσσαλονίκη. Ελέγχει και αναλύει την αθλητική απόδοση κορυφαίων αθλητών και αναλύει τις παραμέτρους που επηρεάζουν την απόδοση σε πολλά αθλήματα συμπεριλαμβανομένων: Ποδόσφαιρο, Στίβος, Κωπηλασία, Κολύμβηση, Ποδηλασία, Tennis, Μαραθώνιος, Υπεραποστάσεις, Τρίαθλο, Χιονοδρομία, Μπάσκετ, Βολλευ, Πάλη, Tae Kwon Do, Πολεμικές Τέχνες, Πόλο κ.α.. Επίσης αναλύει τα δεδομένα σύγχρονων συσκευών ελέγχου της αθλητικής απόδοσης στη διάρκεια του αγώνα και της προπόνησης (GPS Monitoring Systems, Αccelerometers, Gravitometers, PROZONE, VIS TRACK, GPSports) κ.α. Από το 2000, συνεργάζεται με πολλές κορυφαίες ομάδες ποδοσφαίρου που συμμετείχαν στο Champions League (Group of 8) στο Europa League, καθώς και με ομάδες από την Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού (Ρωσία, Κύπρος, Ουκρανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Έχει συνεργαστεί με πολλούς κορυφαίους προπονητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμπεριλαμβανομένων και των Ernesto Valverde, Fernando Santos, Hubb Stefens, Ivan Yiovanovic, κ.α. Επίσης είναι Εργοφυσιολόγος της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας Κωπηλασίας που συμμετείχε στις Ολυμπιάδες Αθήνα 2004, Πεκίνο 2008, Λονδίνο 2012 και Ρίο 2016... Έχει περισσότερες από 60 επιστημονικές παρουσιάσεις σε συνέδρια και 17 δημοσιευμένα άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά συμπεριλαμβανομένων και των British Journal of Medicine, Metabolism, Medicine and Science in Sports and Exercise, Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation, Canadian Journal of Applied Physiology, Research Quarterly for Exercise and Sports, Nutrition, Journal of Strength and Conditioning Research, Knee Surgery Sport Traumatology and Arthroscopy, Journal of Science and Medicine in Sports etc.».