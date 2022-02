ΠΑΟΚ: «Χρόνια πολλά» σε Μιτρίτσα και Κούτσια

Παραθέτοντας ένα σύντομο βιογραφικό τους, οι «ασπρόμαυροι» στέλνουν τα «χρόνια πολλά» στους δύο ποδοσφαιριστές της ομάδας τους.

Όπως αναφέρει ο Δικέφαλος:

«Χρόνια Πολλά Γιώργο

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εύχεται ολόθερμα στον Γιώργο Κούτσια, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 18, χρόνια πολλά με υγεία, ευτυχία και πολλές επιτυχίες τόσο σε ομαδικό όσο και ατομικό επίπεδο.

Στα τέσσερα του – ο ίδιος ισχυρίζεται ότι το θυμάται πολύ καλά και δεν έχουμε λόγο να τον αμφισβητήσουμε – άρχισε ν’ αγαπά το ποδόσφαιρο. Ο Γιώργος Κούτσιας γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 2004 στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Στα έξι του χρόνια άρχισε να εκπαιδεύεται στην ακαδημίας της πόλης του, γρήγορα συνέχισε στον ΠΑΟΚ Κουλούρας και το 2012 φόρεσε τα ασπρόμαυρα του PAOK Academy.Επί τέσσερα χρόνια πηγαινοέρχονταν καθημερινά από την Αλεξάνδρεια στην Θεσσαλονίκη. «Το αυτοκίνητο ήταν το σπίτι μου», λέει ο ίδιος. «Εκεί κοιμόμουν, εκεί άλλαζα, εκεί διάβαζα», θυμάται. Ηταν μόλις 12 χρονών, το 2016, όταν άρχισε να διαβιεί στους ξενώνες του ΠΑΟΚ. Πολύ μικρός και συνάμα εξαιρετικά ώριμος για να το διαχειριστεί.

Ο Γιώργος Κούτσιας πέρασε με συνέπεια και προσήλωση κάθε εκπαιδευτικό στάδιο της φιλοσοφίας του PAOK Academy, θυμάται έντονα όλες τις στιγμές του σε αγώνες, διεθνή τουρνουά και τελικούς και έχει εξελιχθεί σε ένα ικανότατο σέντερ φορ. Με ζηλευτά και σπάνια προσόντα. Είναι δυνατός και γρήγορος, με ευστροφία και αντίληψη, χαρακτηρίζεται από την πολύ καλή αίσθηση του γκολ που διαθέτει, έχει εξαιρετικά τελειώματα, υψηλή τεχνική και ηγετικά χαρακτηριστικά.

Στα οκτώ από τα δέκα τουρνουά που συμμετείχε ως πιτσιρικάς ήταν πρώτος σκόρερ και MVP. Τη σεζόν 2017-18, όντας 14 χρονών, έπαιξε στο πρωτάθλημα Κ15 της Super League πετυχαίνοντας δέκα γκολ. Τη σεζόν 2018-19 πέτυχε 28 γκολ και στέφθηκε πρωταθλητής με την Κ15. Τη σεζόν 2019-20 σε τέσσερα ματς με την Κ17 πέτυχε έξι γκολ και στέφθηκε πρωταθλητής. Κι ήταν μόνο τέσσερα τα ματς γιατί είχε ήδη προωθηθεί στην Κ19, με την οποία σκόραρε οκτώ φορές κι επίσης πανηγύρισε το πρωτάθλημα.

Από το καλοκαίρι του 2020, οπότε συμμετείχε στην προετοιμασία της Α΄ ομάδας, ανήκει στο …ανδρικό ρόστερ. Όπως και σ’ αυτό της Κ19, αλλά ηλικιακά και σ’ αυτό της Κ17. Στις 10 Αυγούστου του 2020 μάλιστα, στο φιλικό του ΠΑΟΚ με το Βόλο, πέτυχε το πρώτο του γκολ με την Α’ ομάδα.Ο Γιώργος Κούτσιας είναι προφανώς διεθνής σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Εντυπωσίασε εξάλλου, με τις εμφανίσεις του στα ματς των προκριματικών του EURO 2020 στη Ναύπακτο, τον Νοέμβριο του 2019 με την Εθνική Παίδων. Εκτός των άλλων, για τα δύο γκολ που πέτυχε απέναντι στη Γερμανία. Να σημειωθεί ότι ήταν ο μικρότερο διεθνής μας.Ο ΠΑΟΚ έσπευσε φυσικά, να «δέσει» με συμβόλαιο τον Κούτσια μέχρι το 2023.Στις 18.09.2020 ο ¨μικρός¨ πέρασε ως αλλαγή στον αγώνα με τον Ατρόμητο κι έγινε ο δεύτερος νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ΠΑΟΚ, που παίζει στην Α’ Εθνική/Super League. Ηταν 16 ετών, 7 μηνών και 10 ημερών, μία μόλις ημέρα μεγαλύτερος από τον Απόστολο Τσουρέλα, που όντας 16 ετών, 7 μηνών και 9 ημερών, αγωνίστηκε στο ματς ΠΑΟΚ- Δόξα Δράμας (1-0, στις 24.02.1980). Ο Γιώργος Κούτσιας είναι πάντως, ο νεότερος που έπαιξε στο πρωτάθλημα της σεζόν 2020-21 και μοναδικός κάτω των 17 ετών, όπως και ο νεότερος που παίζει τα πέντε τελευταία χρόνια στην Super League».

Χρόνια Πολλά Αλεξάντρου

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εύχεται ολόθερμα στον Αλεξάντρου Μιτρίτσα, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 27, χρόνια πολλά με υγεία, ευτυχία και πολλές επιτυχίες τόσο σε ομαδικό όσο και ατομικό επίπεδο.

Γεννημένος στην Κραϊόβα στις 8 Φεβρουαρίου του 1995, ο Μιτρίτσα ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 2011 από την Τουρού Σεβερίν, στην δεύτερη κατηγορία. Μέσα σε μόλις μία σεζόν ήρθε η ευκαιρία από την Βιτορούλ.Τη σεζόν 2012-13 πέρασε ένα εξάμηνο ως δανεικός στην Κ23 της Στεάουα Βουκουρεστίου κυρίως για τους αγώνες του UEFA Youth League. Επέστρεψε στην ομάδα της Κοστάντζα, όπου κι έμεινε μέχρι το καλοκαίρι του 2015, μετρώντας συνολικά 51 συμμετοχές με επτά γκολ και εννιά ασίστ. Η Πεσκάρα του παρουσίασε μία νέα πρόκληση κι έτσι ετοίμασε για πρώτη φορά τις βαλίτσες του με προορισμό την Ιταλία.

Κατά την παραμονή του εκεί βοήθησε σημαντικά την ομάδα του να προβιβαστεί στην Serie A. Ο τελικός απολογισμός του με την Πεσκάρα ήταν 37 συμμετοχές με δύο γκολ κι έξι ασίστ.Τον Ιούλιο του 2017 επέστρεψε στην πατρίδα του και την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα. Αρχικά ως δανεικός και στη συνέχεια με κανονική μεταγραφή. Σε δυόμιση σεζόν ο Μιτρίτσα έπαιξε σε 60 παιχνίδια, σκόραρε 29 γκολ, μοίρασε 11 ασίστ, έφτασε να θεωρείται ένας από τους κορυφαίους Ρουμάνους παίκτες και κατέκτησε το Κύπελλο Ρουμανίας της σεζόν 2017-18, βρίσκοντας μάλιστα δίχτυα στον τελικό. Οι εμφανίσεις του απασχόλησαν αρκετούς συλλόγους σε όλο τον κόσμο, αλλά το πιο σοβαρό ενδιαφέρον ήρθε από τη Νέα Υόρκη τον Φεβρουάριο του 2019.

Η αμερικανική ομάδα αποφάσισε να του δώσει μία θέση ξένου και πλήρωσε σχεδόν οκτώ εκατομμύρια για να τον φέρει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.Ο Μιτρίτσα προσαρμόστηκε άμεσα και άρχισε να ξεδιπλώνει τις ικανότητές του στο γήπεδο. Έπαιξε σε 49 παιχνίδια, πέτυχε 18 γκολ, μοίρασε επτά ασίστ και τον Οκτώβριο του 2020 κι εν μέσω πανδημίας παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στην Αλ Αχλί προκειμένου να είναι κοντά στην οικογένειά του.Στη Σαουδική Αραβία έμεινε για μία σεζόν, έπαιξε σε 30 παιχνίδια, σκόραρε τέσσερα γκολ και δημιούργησε άλλα πέντε. Παράλληλα, ο Μιτρίτσα είναι και διεθνής με την Εθνική Ρουμανίας, με την οποία έχει αγωνιστεί 13 φορές κι έχει πετύχει δύο γκολ, ενώ νωρίτερα στην καριέρα του έχει περάσει κι από όλες τις μικρές εθνικές ομάδες».

