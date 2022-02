Βρετανία και Ιρλανδία διεκδικούν επίσημα την διοργάνωση του Euro 2028 (vid)

Μία είδηση, η οποία έχει να κάνει με την διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που θα γίνει το 2028 ήρθε με την έναρξη της νέας εβδομάδας από το Νησί.

Πιο συγκεκριμένα οι Βρετανοί, μαζί με τους Ιρλανδούς ετοιμάζουν από κοινού ένα πρότζεκτ, το οποίο έχει σαν στόχο την διεκδίκηση της διεξαγωγής του Euro 2028 .

Αυτό έγινε επίσημα γνωστό το πρωί της Δευτέρας (7/2), όπου και ανακοινώθηκε και επίσημα, η προσπάθεια της Αγγλίας, της Ουαλίας, της Σκωτίας, της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ιρλανδίας με τίτλο «We Are One».

🚨 BREAKING 🚨



England, Wales, Scotland, Northern Ireland and Republic of Ireland launch bid to host Euro 2028 and agree not to bid for 2030 World Cup pic.twitter.com/CHOaDw4CuK