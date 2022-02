Ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου είχε σκονάκι για τα πέναλτι της Σενεγάλης (vid)

Η Σενεγάλη ήταν τελικά η μεγάλη νικήτρια του τελικού του Κόπα Άφρικα, καθώς επικράτησε με 4-2 στα πέναλτι της Αιγύπτου.

Ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου Γκαμπάσκι είχε κάνει σκονάκι στο μπουκάλι του, με πληροφορίες σχετικά με την κατεύθυνση που επιλέγουν να εκτελέσουν οι παίκτες της Σενεγάλης.

Ωστόσο, αυτό δεν τον βοήθησε καθώς η ομάδα του τελικά ηττήθηκε. Ο ίδιος το ξέχασε στο τέρμα του μετά το τέλος του ματς, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί το σκονάκι του.

Egypt goalkeeper Gabaski forgot his bottle after the defeat. Info on Senegal's penalty takers.



This should go straight to CAF Museum if they have. pic.twitter.com/e1LMbZPTUm