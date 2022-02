Κάραχερ: «Είναι τρελό να μην εκτελεί πέναλτι σε τελικό ο Σαλάχ» (pic)

Η Σενεγάλη ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό του Κόπα Άφρικα, καθώς επικράτησε με 4-2 στα πέναλτι (0-0 η κανονική διάρκεια) την Αίγυπτο.

Ο άσος της Λίβερπουλ Μοχάμεντ Σαλάχ αποφασίστηκε να εκτελέσει πέμπτος στη σειρά των πέναλτι, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να προλάβει να εκτελέσει για την ομάδα του.

Ο παλαίμαχος άσος της Λίβερπουλ Τζέιμι Κάραχερ, με ανάρτηση που έκανε στο Twitter χαρακτήρισε λάθος την απόφαση αυτή, ενώ τόνισε πως είναι τρελό να μην εκτελεί πέναλτι σε τελικό ο Σαλάχ.

«Γι' αυτό τον λόγο ο καλύτερος σου εκτελεστής πέναλτι δεν πρέπει να είναι πέμπτος στη σειρά. Ο Μο Σαλάχ δεν εκτέλεσε στην διαδικασία πέναλτι για την Αίγυπτο σε τελικό και είναι τρελό. Συνέβη επίσης στον Ρονάλντο πριν από χρόνια για την Πορτογαλία απέναντι στην Ισπανία» έγραψε χαρακτηριστικά ο ίδιος στην ανάρτηση του.



That is why your best penalty taker should never go fifth. Mo Salah not taking a penalty for Egypt in a shootout in a final is madness. Also happened to Ronaldo years ago for Portugal v Spain. #AFCON2021 #SENEGY