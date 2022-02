Τσιμίκας: «Μου αρέσουν πολύ οι ικανότητες του Ντίας, είναι εκπληκτικός παίκτης» (vid)

Αισιόδοξος ότι ο Λουίς Ντίας, θα βοηθήσει την Λίβερπουλ να πετύχει τους στόχους της εμφανίστηκε ο Κώστας Τσιμίκας.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ των «κόκκινων», σε συνέντευξη που έδωσε στην επίσημη ιστοσελίδα τους μίλησε για την επιστροφή του Χάρβεϊ Έλιοτ στην αγωνιστική δράση, την διάθεση της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ να κυνηγήσει την διάκριση στο Κύπελλο Αγγλίας, μετά την είσοδό της στον τελικό του Λιγκ Καπ, αλλά και για το νέο χόμπι του το ψάρεμα.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για τη μεταγραφή του Λουίς Ντίας από την Πόρτο: «Όλοι ανυπομονούμε να τον δούμε με τους ρεντς. Νομίζω πως στο ματς που δώσαμε απέναντι στην Πόρτο ήταν ο καλύτερος παίκτης τους. Ανυπομονώ να τον συναντήσω να του μιλήσω και να είμαι εδώ για ό,τι ζητήσει. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα μας βοηθήσει πολύ. Μου αρέσουν πολύ οι ικανότητές του. Πηγαίνει στο ένας εναντίον ενός, δεν το σκέφτεται πολύ. Μου αρέσει πολύ ως παίκτης. Μου αρέσει όταν ένας παίκτης δεν το σκέφτεται πολύ και πηγαίνει ευθεία προς το στόχο, προσπαθώντας να σκοράρει και να βοηθήσει την ομάδα του. Ελπίζω να το δω και εδώ αυτό, είναι ένας εκπληκτικός παίκτης».

Για την επιστροφή του Χάρβεϊ Έλιοτ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αστράγαλο: «Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν, είμαστε πολύ κοντά. Προφανώς όταν τραυματίστηκε, λυπήθηκα. Όμως επιτέλους είναι μαζί μας, είναι υγιής. Το είδατε από την αρχή, είναι 100% οκ, έχετε δει τις ικανότητές του. Για μας, είναι πολύ σημαντικό ως ομάδα να τον έχουμε πίσω ως άτομο και ως ποδοσφαιριστή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και είμαι σίγουρος πως θα μας βοηθήσει για το υπόλοιπο της σεζόν».

Για το γεγονός πως πήγε για ψάρεμα τις προηγούμενες ημέρες του: «Ήταν σπουδαία εμπειρία, προφανώς δεν έπιασα κάποιο ψάρι αλλά προσπάθησα. Το έκανα και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, το απολαμβάνω όταν ψαρεύω και καθαρίζει το μυαλό μου, όταν ακούω το νερό του ποταμιού.Απόλαυσα πολύ αυτή την εβδομάδα, γέμισα πλήρως τις μπαταρίες μου και είμαι εδώ για να κάνω τα πάντα. Προφανώς δεν είχα ποτέ μία εβδομάδα ελεύθερη επειδή τις άλλες φορές ήμουν στην Εθνική Ελλάδας, δίνοντας ματς. Για μένα και την οικογένειά μου ήταν πολύ σημαντικό. Περπάτησα πολύ με τους σκύλους μου και τώρα είμαι πανέτοιμος για τα παιχνίδια που ακολουθούν».

Για το αγώνα του FA Cup με την Κάρντιφ: «Κάθε ματς για εμάς είναι σημαντικό. Φτάσαμε στον τελικό του League Cup, γιατί να μην τα καταφέρουμε και στο FA Cup. Το μυαλό μας θα είναι 100% εκεί, θα είμαστε συγκεντρωμένοι και πεινασμένοι. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας όπως πάντα και θα είμαστε 100% συγκεντρωμένοι για να κερδίσουμε το ματς».

Recharged and ready to go 🎣