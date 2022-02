Η Γιουνάιτεντ ανταλλάσει δωρεάν τις φανέλες του Γκρίνγουντ (pic)

Σε ρήξη με τους φίλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται πλέον ο Μέισον Γκρίνγουντ.

Ο Άγγλος άσος των «κόκκινων διαβόλων» μπορεί να απολάμβανε μεγάλη στήριξη από τους φίλους τους, ωστόσο τα όσα έγιναν την τελευταία εβδομάδα έχουν σαν συνέπεια να επέλθει η ρήξη αυτή.

Η αιτία δεν είναι άλλη, από τις αποκαλύψεις της πρώην συντρόφου του παίκτη Χάριετ Ρόμπσον, κάτι που έχει σαν συνέπεια ο ίδιος να αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό, ξυλοδαρμό και απειλές θανάτου, με αποτέλεσμα να είναι υπό κράτηση από την αστυνομία του Μάντσεστερ για τρεις μέρες προτού αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση.

Έπειτα από τις εξελίξεις αυτές, η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε να «εξαφανίσει» τον παίκτη, από όλες τις δραστηριότητες της. Παράλληλα οι αθλητικές εταιρίες έχουν διακόψει την συνεργασία μαζί του, ενώ αρκετοί από τους φίλους της ομάδας έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να επιστρέψουν στον σύλλογο, τις φανέλες με το όνομα του.

Πλέον αυτό είναι εφικτό να γίνει καθώς εκπρόσωπος των «κόκκινων διαβόλων» δήλωσε ότι η διοίκηση κάνει αποδεκτό το αίτημα του κόσμου και όσοι επιθυμούν μπορούν να ανταλλάξουν τις φανέλες, του Γκρίνγουντ με οποιουδήποτε άλλου παίκτη θέλουν.

Manchester United have confirmed that supporters will be able to exchange their shirts with Mason Greenwood's name on the back for free.https://t.co/L0ibmrXDDB