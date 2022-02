Εκτός ευρωπαϊκής λίστας της Μπαρτσελόνα ο Ντάνι Άλβες

Φεράν Τόρες, Αντάμα Τραορέ και Πιερ - Εμερίκ Ομπαγεγιάνγκ θα είναι κανονικα διαθέσιμοι για τους επερχόμενους αγώνες με τη Νάπολι στις 17 και 24 Φεβρουαρίου.

Ο Τσάβι έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στους νεοαποκτηθέντες παίκτες στα μέσα της σεζόν, καθώς οι κανονισμοί της UEFA δεν επιτρέπουν την προσθήκη περισσότερων από αυτούς στη λίστα όσων δηλώθηκαν στην αρχή της περιόδου. Στη λίστα είναι και ο Ουσμάν Ντεμπελέ.

Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, ο Ισπανός προπονητής αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Βραζιλιάνο αμυντικό λόγω της ηλικίας του...

📌 The registered 𝙘𝙪𝙡𝙚𝙧𝙨 for the @EuropaLeague 👇