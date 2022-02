Πικέ: «Δεν πρέπει να πάει στην ίδια ομάδα με τον Μπαπέ ο Χάαλαντ» (pic)

Πολλά είναι τα δημοσιεύματα, το τελευταίο χρονικό διάστημα που έχουν γραφτεί για το μέλλον του.

Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ και Μπαρτσελόνα είναι μερικές από τις ομάδες, οι οποίες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του παίκτη στο τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Ο άσος της Μπαρτσελόνα Ζεράρ Πικέ έσπευσε να δώσει την δική του συμβουλή στον Νορβηγό επιθετικό…

«Αν ο Χάαλαντ θέλει πραγματικά να κατακτήσει τη "Χρυσή Μπάλα", τότε πρέπει να μην πάει στην ίδια ομάδα που θα είναι ο Κιλιάν Μπαπέ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός των «μπλαουγκράνα».

