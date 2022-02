ΠΑΟΚ: Πολυτιμότερος στο ντέρμπι με Ολυμπιακό ο Ίνγκασον

Τον Σβέριρ Ίνγκασον ανέδειξαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ ως τον πολυτιμότερο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, μετά από σχετική ψηφοφορία που διοργάνωσε η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Ο Ίνγκι Ίνγκασον αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας για την 20η αγωνιστική της Super League Interwetten 2021-22.

Ήταν ένα ντέρμπι μεταξύ δύο ομάδων με εντελώς διαφορετικούς στόχους εντός των τεσσάρων γραμμών. Από τη μία ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες και πάλεψε μέχρι το φινάλε για τη νίκη κι από την άλλη ο Ολυμπιακός που ήρθε με μοναδικό στόχο να μην χάσει στην Τούμπα.

Εν τέλει το παιχνίδι δεν είχε νικητή, αλλά είχε κερδισμένο, με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν τη διαφορά στον βαθμολογικό πίνακα και τον Δικέφαλο να χάνει μία μεγάλη ευκαιρία.

Ένας από τους πρωταγωνιστές του ντέρμπι ήταν χωρίς αμφιβολία ο Ίνγκι Ίνγκασον. Ο Ισλανδός στόπερ ήταν κυρίαρχος στο γήπεδο, έτρεξε πολύ, είχε ηρεμία, καθαρό μυαλό, κέρδισε όλες τις μονομαχίες που έδωσε, ενώ θα μπορούσε να χριστεί και σκόρερ αν δεν τον σταματούσε ο Βατσλίκ.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης ο The Iceman συγκέντρωσε το 62,89% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Λευτέρης Λύρατζης που έκανε ένα γεμάτο ματς με δουλειά σε άμυνα κι επίθεση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Τσούμπα Άκπομ, που έδωσε αμέτρητες μονομαχίες και έτρεξε πολλά χιλιόμετρα.