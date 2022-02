«Δένει» και τον Μπερνάρντο Σίλβα η Μάντσεστερ Σίτι

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα θέλει από τώρα να γνωρίζει αν μπορεί να βασιστεί σε ποδοσφαιριστές που θεωρεί κομβικούς για το αγωνιστικό του πρότζεκτ στη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «Times» του Λονδίνου αποκαλύπτουν ότι μετά την ανανέωση του συμβολαίου του Κανσέλο μέχρι το 2027, οι «πολίτες» βρίσκονται σε συζητήσεις με τον Μπερνάρντο Σίλβα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνει στο «Έτιχαντ».

Το συμβόλαιο του Σίλβα με τη Σίτι ολοκληρώνεται το 2025, ωστόσο οι «πολίτες» προσέχουν για να έχουν από νωρίς και φαίνεται, τουλάχιστον με βάση την αναφορά των «Times», ότι βρίσκονται κοντά στη συμφωνία με την πλευρά του Πορτογάλου.

Με 28 γκολ σε 153 εμφανίσεις από το 2017 και μετά στο Νησί, ο Σίλβα αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τον Γκουαρδιόλα, ο οποίος θέλει διακαώς να συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί του.

