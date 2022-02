Ανακοίνωσε τον Ράμσεϊ η Ρέιντζερς

Ο Ουαλός διεθνής μεσοεπιθετικός, που αποκτήθηκε το 2019 από την Αρσεναλ, το καλοκαίρι αναμενόταν να φύγει από τη Γιουβέντους, αλλά τελικά παρέμεινε, μετά την πρόσληψη του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Ο Ράμσεϊ είχε μιλήσει με τον νέο κόουτς της «κυρίας», έλαβε εγγυήσεις για χρόνο συμμετοχής και δεν έφυγε το καλοκαίρι, έχοντας, όμως, εξασφαλίσει την υπόσχεση της διοίκησης πως τον Ιανουάριο μπορεί να φύγει ως δανεικός. Γουέστ Χαμ, Εβερτον και Νιούκαστλ, «διαγκωνίστηκαν» για τα δικαιώματα του Ουαλού διεθνή μέσου, ο οποίος, όμως, αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Γλασκώβης.

