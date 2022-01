«Μπαμ» στη Γ' Εθνική: Ο Μακεδονικός πήρε πρώην παίκτη των Τσέλσι και Γουόλσολ!

Ο πρωτοπόρος του 2ου ομίλου της Γ' Εθνικής Μακεδονικός, που βρίσκεται τρεις βαθμούς πάνω από τη δεύτερη Κοζάνη, προχώρησε σε μια μεταγραφή τελευταίας στιγμής που όμως έρχεται να ταράξει τα νερά!

Ο λόγος για την απόκτηση του Μίλαν Λάλκοβιτς, που αγωνιζόταν στη National League North και τη Μπόλτον Γιουνάιτεντ, ενώ προπονούταν πλήρως με τη Ντόνκαστερ προετοιμάζοντας την επιστροφή του στην τρίτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο Λάλκοβιτς έχει... πολλά προηγούμενα με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Έπαιξε στις Κ-ομάδες της Τσέλσι και έπειτα σε αρκετούς αγγλικούς συλλόγους, γράφοντας επιτυχίες με τη Γουόλσολ υπό τις οδηγίες του Ντιν Σμιθ. Έπειτα αγωνίστηκε και στην Τσεχία, πριν επιστρέψει στο Νησί.

💥The boy's in town!💥 ⚽Milan Lalkovic, welcome to Makedonikos FC!⚽ ↪️Chelsea Football...