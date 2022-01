Ο Ομπαμεγιάνγκ βρίσκεται στη Βαρκελώνη και περιμένει την Μπαρτσελόνα (pic)

Ο δανεισμός του Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ από την Άρσεναλ στην Μπαρτσελόνα , όπως όλα δείχνουν προχωράει.

Ο Γκαμπονέζος άσος, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Μικέλ Αρτέτα, με συνέπεια να είναι στην λίστα με τους υπό παραχώρηση παίκτες βρίσκεται ήδη στην Βαρκελώνη.

Μάλιστα ο ίδιος έχει έρθει σε συμφωνία, με τους «μπλαουγκράνα», με την πλευρά του παίκτη να είναι τακτοποιημένη. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως η μετακίνησή του έχει κλείσει οριστικά.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, πλέον η μεταγραφή του παίκτη εξαρτάται από την Μπαρτσελόνα και από το αν θα καταφέρει να προχωρήσει σε αποχωρήσεις παικτών από το δυναμικό της, ενώ επίσης συμφωνημένα είναι όλα και με την πλευρά της Άρσεναλ.

Pierre Emerick-Aubameyang is in Barcelona, confirmed as @gerardromero revealed. Understand he has a full agreement with Barça for a loan move, deal all but ready on player side. 🔴🛩 #FCB



It only depends on Barcelona outgoings to complete the deal. Arsenal already approved. pic.twitter.com/UBc6UJA3a0