Πικέ: «Ο Κριστιάνο έφτασε κοντά στο να έρθει στην Μπαρτσελόνα» (pic)

Για την καριέρα του, αλλά και για την προσωπική του ζωή μίλησε στον Ισπανό streamer στο twitch Ibai Lianos ο Ζεράρ Πικέ.

Παράλληλα ο ίδιος κατάφερε με μία χαρακτηριστική του δήλωσε να ρίξει και μια «βόμβα», η οποία προκάλεσε χαμό. Η συγκεκριμένη «βόμβα» αφορούσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο άσος της Μπαρτσελόνα ανέφερε χαρακτηριστικά, πως μερικά χρόνια πριν ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ενταχτεί στην Ρεάλ είχε φτάσει μια ανάσα από το να συνεχίσει την καριέρα του στους «μπλαουγκράνα».

Μάλιστα ανέφερε ότι εκτός από τον ίδιο, αυτό ίσχυε και για τον Βινίσιους που επίσης εντάχτηκε στο δυναμικό της «Βασίλισσας». «Ο Κριστιάνο έφτασε πολύ κοντά στο να έρθει στην Μπαρτσελόνα. Το ίδιο και ο Βινίσιους» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Στην συνέχεια των λεγομένων του ο Πικέ μίλησε και για τους Κιλιάν Μπαπέ και Έρλινγκ Χάαλαντ, όπου και είπε τα εξής:«Αν έπρεπε να ποντάρω κάπου θα έλεγα πως ο Μπαπέ και ο Χάαλαντ δεν θα παίξουν στην ίδια ομάδα. Είναι η γνώμη μου, δεν έχω κάποια πληροφορία. Είναι δύο ποδοσφαιριστές που θα παλεύουν στο μέλλον για τη Χρυσή Μπάλα»

