Υπέγραψε στην Λίβερπουλ ο Λουίς Ντίας (pic)

Κάτοικος Λίβερπουλ και με τη βούλα, θα είναι πλέον ο Λουίς Ντίας.

Οι άνθρωποι των «κόκκινων» ταξίδεψαν στην Αργεντινή, όπου και βρίσκεται ο 25χρονος Κολομβιανός μέσος, που έχει υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Αφού αρχικά πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, στην συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την αγγλική ομάδα το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το 2027.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος ειδικός σε θέματα μεταγραφών, η συμφωνία ανάμεσα στην Λίβερπουλ και την Πόρτο έκλεισε στα 40 εκατομμύρια ευρώ, συν ακόμα 20 εκατομμύρια ευρώ όταν ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά.

