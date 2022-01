Βίντεο σοκ: Η σύντροφος του Γκρίνγουντ τον κατηγορεί ματωμένη για ξυλοδαρμό! (vid)

Το νεαρό μοντέλο με αίματα στο πρόσωπο ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο, όπου φαίνεται να έχει αρκετές μελανιές στο σώμα της.

Η Χάριετ Ρόμπσον γράφει παράλληλα σε ανάρτησή της:«Για όσους θέλουν να ξέρουν τι στην πραγματικότητα κάνει σε μένα ο Μέισον Γκρίνγουντ», κατηγορώντας τον ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και σύντροφό της, Μέισον Γκρίνγουντ για ξυλοδαρμό. Το ζευγάρι φαίνεται ότι είναι μαζί από το 2019, όμως όπως αναφέρουν πληροφορίες στα βρετανικά μέσα, έχουν χωρίσει αρκετές φορές από τότε.

