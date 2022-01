Καρβάλιο: «Η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός» (vid)

Δηλώσεις στο επίσημο κανάλι του Ολυμπιακού έκανε το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών Ζοάο Καρβάλιο.

Σ΄αυτές ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός μίλησε για το νέο βήμα της καριέρας του, αλλά και την απόφαση του να υπογράψει στους πρωταθλητές την οποία και χαρακτήρισε εύκολη.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο επίσημο κανάλι των «ερυθρολεύκων»:

«Γνωρίζω πολλά για τον Ολυμπιακό, είναι μία ομάδα πολύ γνωστή στην Πορτογαλία. Η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, στον καθένα θα άρεσε να παίξει μια μέρα στον Ολυμπιακό.

Κάνοντας μια βόλτα στο γήπεδο βλέπω ονόματα που έχουν περάσει από εδώ, ονόματα μεγάλα του ποδοσφαίρου. Θέλω και εγώ να φτάσω σε αυτό το επίπεδο και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα καλό βήμα στην καριέρα μου.

Το να έρθω στον Ολυμπιακό ήταν μια εύκολη απόφαση για εμένα. Ο Ολυμπιακός είναι ένας τεράστιος σύλλογος, ρώτησα πολύ κόσμο πριν έρθω και όλοι μου είπαν καλά πράγματα και έτσι ήταν εύκολη η απόφαση.

Ελπίζω να βοηθήσω την ομάδα, είμαι πολύ περήφανος που ένας τόσο μεγάλος σύλλογος ενδιαφέρθηκε για εμένα, έχω έρθει να βοηθήσω και νιώθω πολύ καλά που έχω κάνει αυτό το βήμα.

Όταν έρχεσαι στον Ολυμπιακό, ο στόχος είναι πάντα να κερδίζεις τίτλους, όλοι αυτό θέλουμε, το ίδιο και εγώ. Όταν θα τελειώσω την καριέρα μου θέλω να κοιτάζω πίσω και να βλέπω τους τίτλους που κέρδισα με τον Ολυμπιακό επειδή είμαι σίγουρος πως θα κατακτήσουμε πολλούς.

Φίλοι του Ολυμπιακού, είναι όμορφο που βρίσκομαι εδώ, σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο σαν τον Ολυμπιακό, με τόσο μεγάλους φιλάθλους όπως είστε εσείς. Θέλω να σας δω στο γήπεδο σύντομα και είμαι σίγουρος ότι θα κατακτήσουμε πολλά όμορφα πράγματα μαζί».

Ο Ζοάο Καρβάλιο στα «ερυθρόλευκα»! / João Carvalho in the red and white of Olympiacos! 🔴⚪️#Olympiacos #Transfer #Welcome #JoaoCarvalho #WelcomeCarvalho #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/GZYvGk1Tzk