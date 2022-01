Λίβερπουλ: Συμφώνησε στα 60 εκατ. ευρώ με την Πόρτο για τον Λουίς Ντίας (pic)

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Λίβερπουλ βρισκόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο 24χρονος μεσοεπιθετικός της Πόρτο Λουίς Ντίας.

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, όπως αποκάλυψε πριν από μερικές μέρες το Eurosport κατέθεσε πρόταση ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ στους «δράκους» για την παραχώρηση του νεαρού άσου.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στο Νησί, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές προχώρησαν τις τελευταίες μέρες, με τις δύο ομάδες να έρχονται σε συμφωνία για την μετακίνηση του Κολομβιανού άσου από την Πόρτο στην Λίβερπουλ και πλέον αποτελεί θέμα χρόνου η μετακίνηση του στο «Άνφιλντ».

Ο Λουίς Ντίας ο οποίος εντάχτηκε στο δυναμικό της Πόρτο το 2019 από την Ατλέτικο Τζούνιορ της Μπαρανκίγια έχει καταγράψει στο ενεργητικό του, ως παίκτης των «δράκων» 121 εμφανίσεις και 39 γκολ. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί πως το 2020 οι «δράκοι» αποφάσισαν να βάλουν ρήτρα 80 εκατομμυρίων ευρώ στο συμβόλαιο του.

Ωστόσο, η διοίκηση της πορτογαλικής ομάδας αποφάσισε να ρίξει τις απαιτήσεις για τον δεξιοπόδαρο πλάγιο επιθετικό, προκειμένου να τα βρει με την Λίβερπουλ για την μετακίνηση του στους «κόκκινους».

🚨 BREAKING: Sources expect Liverpool and Porto to agree a fee of around €60 million including add-ons for Luis Diaz, which is considerably lower than the €80 million release clause reports claimed Porto would hold out for. #awlive [@David_Ornstein] pic.twitter.com/HO1mrDewzE