Βατσλίκ: «Με την ΑΕΚ το πιο δύσκολο παιχνίδι μου στον Ολυμπιακό»

Ο Τόμας Βατσλίκ εξέφρασε την επιθυμία του να μείνει για χρόνια στον Ολυμπιακό μιλώντας στην επίσημη σελίδα της Superleague, ενώ αποκάλυψε ποια ήταν τα δυσκολότερα παιχνίδια που έδωσε στην εν Ελλάδι παρουσία του.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Τσέχου πορτιέρο του Ολυμπιακού:

Αποστόλης Τηλιόπουλος

What made you sign to Olympiacos, what convinced you? (Τι σε έκανε να υπογράψεις στον Ολυμπιακό, τι σε έπεισε;)

«Αποφάσισα να έρθω στον Ολυμπιακό μετά από τις συζητήσεις που είχα με τον Φρανσουά Μοντεστό, τον αθλητικό διευθυντή μας. Μου παρουσίασε τις ιδέες του συλλόγου και τις ιδέες που είχε για εμένα, για τον χρόνο των παιχνιδιών και το πώς θα ήθελαν να με χρησιμοποιήσουν στα παιχνίδια, μίλησε για τον σύλλογο πραγματικά πολύ καλά και με έπεισε».

Δημήτρης Κανελλόπουλος

Πως αισθάνεσαι όταν παίζεις στο Καραϊσκάκη;

«Το να παίζεις στο Στάδιο Καραϊσκάκης είναι υπέροχο γιατί η ατμόσφαιρα είναι πανέμορφη και πολύ δυνατή η ενέργεια από τις κερκίδες, από τους φιλάθλους που είναι πολύ παθιασμένοι. Έχουν πολλή αγάπη και μεγάλο πάθος για την ομάδα τους και φαίνεται πως η ομάδα είναι τα πάντα γι’ αυτούς. Έτσι το να παίζεις στο Καραϊσκάκης, ιδιαίτερα όταν είναι γεμάτο, είναι πραγματικά υπέροχο».

Κώστας Αδαμάκης

Πως σου φαίνεται η ζωή στην Ελλάδα, τι σου αρέσει και τι όχι;

«Σχετικά με τη ζωή στην Ελλάδα νομίζω πως προσαρμοστήκαμε πολύ καλά με την οικογένειά μου κι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Φυσικά μας αρέσει ο καιρός και ο τρόπος ζωής, με την θάλασσα και την παραλία, με την υπέροχη κουλτούρα. Είμαστε ήρεμοι και γι’ αυτό μας αρέσει πολύ εδώ».

Μανώλης Φωτόπουλος

Πόσο δύσκολο είναι για έναν ποδοσφαιριστή υψηλού επιπέδου να αγωνίζεται συνεχώς και να παραμένει σε τοπ φόρμα;

«Νομίζω πως είναι δύσκολο γιατί είχα την ευκαιρία να παίξω σε μεγάλους συλλόγους, με μεγάλη ιστορία και τις μεγαλύτερες προσδοκίες, στη Σπάρτα, τη Βασιλεία, τη Σεβίλλη και τον Ολυμπιακό. Σε τέτοιους συλλόγους είναι σημαντικό να αποδίδεις κάθε εβδομάδα. Έχεις παιχνίδια κάθε 3-4 μέρες και πρέπει να αποδίδεις στο υψηλότερο επίπεδο και νομίζω ότι δεν είναι εύκολο, όμως πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος. Πρέπει να προσέχεις τον εαυτό σου στην προπόνηση και φυσικά στη ζωή σου έξω από το γήπεδο. Δεν είναι εύκολο, όμως είναι όμορφο και μια τεράστια πρόκληση».

Γιάννης Γκαβασιάδης

Ποια είναι η στιγμή που ξεχωρίζεις μέχρι σήμερα με τη φανέλα του Ολυμπιακού;

«Μια πολύ όμορφη στιγμή ήταν όταν κερδίσαμε το εντός έδρας παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, σε ένα γεμάτο Καραϊσκάκης. Πήραμε μια πρόκριση για την επόμενη φάση του Europa League επιτυγχάνοντας ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό, με τα όσα σημαίνει κάτι τέτοιο για την ιστορία της Ελλάδας με την Τουρκία. Ήταν πολύ ιδιαίτερο και από τις πιο όμορφες στιγμές που είχαμε στο διάστημα που βρίσκομαι εδώ».

Λεωνίδας Παπαδόπουλος

Ποιος είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος που έχεις αντιμετωπίσει με τον Ολυμπιακό, ατομικά και ομαδικά;

«Για εμένα προσωπικά ήταν το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ήταν το παιχνίδι όπου έκανα ένα λάθος και ήμουν υπεύθυνος για το γκολ που δεχτήκαμε. Όμως κερδίσαμε και αυτό ήταν το πιο σημαντικό, για εμένα ωστόσο ήταν η δυσκολότερη αναμέτρηση, η αίσθηση μετά το παιχνίδι και όλες οι συνέπειες. Σαν ομάδα το παιχνίδι που χάσαμε με τη Φρανκφούρτη, χάσαμε 2 φορές απέναντί τους όμως εκείνοι έπαιξαν πολύ καλά, κυρίως στο πρώτο παιχνίδι. Ήταν ένας πραγματικά σκληρός αντίπαλος, μας κέρδισαν δύο φορές κι αυτό σημαίνει πως ήταν πολύ δυνατοί».

Μανώλης Μπαρδάνης

Έχεις προλάβει να επισκεφθείς με την οικογένειά σου κάποια μέρη της Ελλάδας;

«Ναι, έχουμε επισκεφτεί με την οικογένειά μου το κέντρο της Αθήνας, ήταν πολύ όμορφα, πήγαμε στην Ακρόπολη, ένα πανέμορφο μέρος με πολλή ιστορία, υπέροχη αρχιτεκτονική, ένα όμορφο μνημείο. Ως τώρα μόνο αυτό, χρειαζόμαστε λίγο χρόνο ακόμη για να ανακαλύψουμε τα υπόλοιπα όμορφα μέρη της πόλης».

Γιώργος Εμμανουηλίδης

Ποιους στόχους έχεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο;

«Για τους στόχους της ομάδας, βρισκόμαστε ήδη στα μέσα της χρονιάς και είμαστε σε καλή θέση. Αυτό σημαίνει πολλά για εμάς, για την ομάδα, τους παίκτες, για τον σύλλογο, για τους φιλάθλους που περιμένουν τον τίτλο, τον πρωταρχικό μας στόχο. Στη συνέχεια έχουμε δύο πολύ όμορφα παιχνίδια απέναντι στην Αταλάντα για το UEFA Europa League. Αυτό αποτελεί μια πραγματικά μεγάλη πρόκληση, να παίξουμε καλά και στα δύο παιχνίδια και να κάνουμε ότι μπορούμε για να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Επίσης, έχουμε μπροστά μας το Κύπελλο Ελλάδας, έχοντας χάσει στο 1ο παιχνίδι, άρα υπάρχει η πρόκληση του να κερδίσουμε στο γήπεδό μας και να περάσουμε. Ο στόχος μου είναι να είμαι όσο καλύτερος μπορώ και να βοηθώ την ομάδα με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό που θέλω είναι να παίζω καλά και να βοηθώ την ομάδα».

Λευτέρης Σαρλής

Θα ήθελες να μείνεις για πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό;

«Ναι, θα ήθελα να μείνω, ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος με μεγάλη ιστορία αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις τι επιφυλάσσει το μέλλον για τον καθένα, αλλά ναι, σίγουρα θα ήθελα να μείνω».

Θέμης Σέρμπος

Με ποιους συμπαίκτες σου κάνεις καλύτερη παρέα και ποιος είναι το μεγαλύτερο πειραχτήρι στα αποδυτήρια;

«Έχω καλές σχέσεις με όλους του συμπαίκτες μου αλλά έχουμε ιδιαίτερη σχέση με τον Ρόνι, καθώς μοιραζόμαστε κοινή ιστορία στη Σεβίλλη και γνωριζόμαστε για πολύ καιρό. Επίσης, με τον Όλεγκ και σίγουρα έχω πολύ καλή σχέση με τον Όμνι, τον άλλο τερματοφύλακα. Τον Ηλία επίσης. Αυτοί είναι οι 4 που θα ανέφερα πρώτους».

Γιώργος Παυλίδης

Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις στους οπαδούς του Θρύλου μας;

«Πρώτα απ΄ όλα θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους φιλάθλους μας και στα μέλη της οικογένειας του Ολυμπιακού να έχουν υγεία, να είναι ευτυχισμένοι και να μπορούν να μας υποστηρίζουν όπως κάνουν πάντα, γιατί τους χρειαζόμαστε και ανυπομονούμε να τους δούμε να επιστρέφουν στις κερκίδες του Καραϊσκάκης».