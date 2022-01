ΠΑΟΚ: MVP ο Πασχαλάκης κόντρα στην ΑΕΚ

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ανέδειξαν τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη ως τον πολυτιμότερο παίκτη της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα με την ΑΕΚ, ο Πασχαλάκης στάθηκε «βράχος» στην εστία του, κρατώντας το μηδέν και ανέπαφη την εστία του και έτσι οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ως ανταμοιβή, τον ανέδειξαν MVP της αναμέτρησης.

Όπως αναφέρει η ΠΑΕ:

«ΠΑΟΚ κι ΑΕΚ έμειναν στο μηδέν στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Δικέφαλος είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, με τους φιλοξενούμενους να έχουν παθητικό ρόλο και να προσπαθούν να πάρουν κάτι από αντεπιθέσεις.

Πρωταγωνιστής για τον Δικέφαλο ήταν ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης . Ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου δεν χρειάστηκε να επέμβει πολλές φορές, αλλά ήταν εκεί όταν η ομάδα τον χρειάστηκε. Highlights το στοπ στον Γέβτιτς και τα δύο τετ α τετ με τον Τσούμπερ, στα οποία νίκησε τον εξτρέμ της ΑΕΚ.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης ο The Goldkeeper συγκέντρωσε το 62,82% των ψήφων και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο. Στη δεύτερη θέση έμεινε ο εξαιρετικός Λευτέρης Λύρατζης που έκανε μία ακόμα γεμάτη εμφάνιση, βοηθώντας την ομάδα σε άμυνα κι επίθεση».