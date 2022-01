Η νίκη του ΠΑΟΚ επί του ΟΦΗ μονοπωλεί το ενδιαφέρον στον Πρωινό Τύπο της Κυριακής (16/1). Ακόμη τα δεδομένα για τους "αιώνιους" στο μεγάλο ντέρμπι της Λεωφόρου και ο Τζόκοβιτς που... δεν είναι μεγαλύτερος από το άθλημα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΪΡΗΣ - METROSPORT

Είναι προφανές πως αν ο ΠΑΟΚ είχε σκοράρει και ξαφνικά οι παίκτες του έβλεπαν τον Φωτιά να γυρίζει τη φάση πίσω και να δίνει πέναλτι υπέρ του ΟΦΗ το ξενέρωμα θα ήταν μεγάλο και δικαιολογημένο. Όπως ακριβώς το βίωσε ο Νιόπλιας και οι ποδοσφαιριστές του και είναι απόλυτα κατανοητό. Αλλά ναι αυτός είναι βλακώδης και άδικος αλλά είναι κανονισμός. Και απλά εφαρμόστηκε χθες στην Τούμπα. Δεν θέλω να το κουράσω γιατί δεν μπορώ να ασχολούμαι με αυτούς που υποστηρίζουν πως είχαμε αλλοίωση αποτελέσματος.

Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ αν πρέπει να κρατήσει κάτι από το χθεσινό ματς δεν είναι μόνο η νίκη του. Πρέπει να τον προβληματίσει η εικόνα του πρώτου μέρους ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ εκεί που τα λάθη δεν συγχωρούνται γιατί πολύ απλά έχουμε ματς Κυπέλλου. Στο πρώτο μέρος ο ΠΑΟΚ μπορεί να έκανε ένα από τα χειρότερα ημίχρονα από την αρχή της σεζόν. Είναι όμως προφανές πως στο δεύτερο μέρος έστειλε πολλά θετικά μηνύματα. Πλέον δεν αποτελεί είδηση ο… σκόρερ Κούρτιτς.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ – ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Για τον Παναθηναϊκό: σε περίπτωση νίκης το βήμα για την υπόθεση πλέι οφ και φυσικά για τον στόχο του ευρωπαϊκού εισιτηρίου στο Κόνφερενς Λιγκ έρχεται πιο κοντά. Η ισοπαλία δεν είναι ευπρόσδεκτη αλλά ούτε και καταστροφική για τον συγκεκριμένο στόχο. Για τον Ολυμπιακό: ενδεχόμενη νίκη στη Λεωφόρο θα διατηρήσει (τουλάχιστον) τη διόλου ευκαταφρόνητη διαφορά που έχει χτίσει στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος η πειραϊκή ομάδα και θα αποτρέψει κρυφά ή φανερά όνειρα στις ομάδες που βρίσκονται πίσω του και ειδικά στην ΑΕΚ, η οποία σήμερα έχει τον πρώτο λόγο για νίκη επί του Παναιτωλικού. Η ισοπαλία επίσης δεν θα είναι καταστροφή, αλλά πιθανότατα θα μειώσει κι άλλο το -προ εορτών- +11, βάζοντας ερωτηματικά για τη συνέχεια.

Θα μπορούσε, συνεπώς, να συμπεράνει κανείς ότι οι δύο ομάδες όχι ακριβώς θα παίξουν για την ισοπαλία, αλλά ότι θα έχουν ως πρώτο σκοπό στο ματς να διαφυλάξουν τα νώτα τους και εν συνεχεία να δουν πως θα μπορέσουν να νικήσουν. Δεν νομίζω. Εκτιμώ ότι ο Γιοβάνοβιτς θα κοιτάξει να αξιοποιήσει την ταχύτητα και την καλή κατάσταση των μεσοεπιθετικών της ομάδας του, ειδικά όταν παίζουν στη Λεωφόρο, ενώ και ο Μαρτίνς θα προσπαθήσει να επιβάλει έναν ρυθμό κυριαρχίας που είτε με κάποιον αιφνιδιασμό, είτε με υπομονή και κόπωση του αντιπάλου θα φέρει το τρίποντο.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΝΤΗΣ - LIVE SPORT

Ο Ράφα Ναδάλ πάλι είπε κάτι άλλο, αναφερόμενος στο σίριαλ που συνεχίζεται επί καθημερινής βάσεως… Το λένε οι Αμερικναοί, το άκουσα κάποτε από το στόμα του Μάτζικ Τζόνσον και συμφωνώ και επαυξάνω. Nobody is bigger than the game! Ουδέν αληθέστερον τούτου, όντως κανείς, όσο μεγάλος και σπουδαίος κι αν είναι, δεν βρίσκεται πάνω από το παιχνίδι!

...Το σόου του Australian Open πρέπει να συνεχισθεί και θα συνεχισθεί , δεν πα’ να χτυπιέται ο Τζόκοβιτς! Ο Σέρβος που σημαδεύει το 21ο Grand Slam της καριέρας του, την πρωτοκαθεδρία σε αυτή την κατηγορία και το δικαίωμα πρώτης προτιμήσεως στη μάχη της αναγόρευσης του G.O.A.T. έσφαλε και το ξέρει καλά, από εκεί και πέρα όλα τα σούκου μούξου είναι για λαϊκή κατανάλωση ή άλλως πώς, να’ χαμε να λέγαμε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ – SPORTDAY

Ο Φωτιάς πήγε να κάνει έλεγχο της φάσης και ακύρωσε το γκολ δίνοντας πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ. Κάπου εκεί ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση.

Ο Κούρτιτς σκόραρε και ο ΟΦΗ παρέδωσε τον οπλισμό του. Για να γίνει αυτό βέβαια μπήκε στο γήπεδο ο Μπίσεσβαρ, που έδωσε έτοιμο γκολ στον Κούρτιτς. Ο Σλοβένος πέτυχε δύο γκολ και είναι μακράν ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Σ΄αυτόν και φυσικά στην απόφαση του Φωτιά οφείλεται η νίκη του ΠΑΟΚ, που δεν έπεισε με τη συνολική του εμφάνιση, αλλά έκανε τη δουλειά και έστω προσωρινά προσπέρασε την ΑΕΚ και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Η μπάλα που είδαμε απ΄ τους γηπεδούχους δεν ήταν αυτή που άρεσε σε όσους είδαν το ματς στην τηλεόραση και φυσικά δεν άρεσε και στον Λουτσέσκου. Όταν όμως έχουν μπει τρία γκολ, δεν γίνεται να στέκεσαι στην ποιότητα της μπάλας που παίχτηκε. Σκόραρε μετά από καιρό και ο Σφιντέρσκι, που τόσο πολύ το είχε ανάγκη για να αναταχτεί ψυχολογικά. Ο ΠΑΟΚ γεμίζει το ρόστερ του και αισιοδοξεί για τη συνέχεια.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ – ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε χθες στην Τούμπα, επειδή οι παίκτες του έπεσαν πάνω στον Φωτιά και τον ανάγκασαν να πάει στο VAR να δει τη φάση που είχε προηγηθεί πριν από το γκολ του ΟΦΗ... Ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει και στη Λεωφόρο τον ΠΑΟ γιατί είχε… εξεγερθεί όλος ο πάγκος και όλοι οι παίκτες, με πολύ έντονες διαμαρτυρίες για να του δοθεί πέναλτι σε μία ακόμα αμφισβητούμενη φάση. Έχω επισημάνει πολλάκις τη σημασία που έχει η έντονη διαμαρτυρία προς τον διαιτητή στην εποχή του VAR.

Αν στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΟΣΦΠ, όλοι οι «κιτρινόμαυροι» ακολουθούσαν τη διαμαρτυρία του Βράνιες, έπεφταν πάνω στον διαιτητή και τον πήγαιναν… καροτσάκι μετά το πέναλτι που έκανε ο Μασούρας στον Βόσνιο, θα τον υποχρέωναν να πάει στο VAR να δει τη φάση. Κι ας μην το έδινε, αν έκρινε ότι ο Βράνιες είχε… σκοντάψει μόνος του. Μπορεί να μην γινόταν το 2-1 υπέρ της ΑΕΚ, εάν δεν έδινε το πέναλτι, αλλά τουλάχιστον δεν θα γινόταν στην αντεπίθεση το 1-2. Και δεν ήταν μόνο αυτή η φορά που οι παίκτες της ΑΕΚ αντιδράσανε από ελάχιστα έως καθόλου σε διαιτητική απόφαση που τους αδικεί. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω το λόγο που δεν το κάνουν.

