Τιάγκο Ντάντας για ΠΑΟΚ! (vids)

Κυκλώνοντας την υπόθεση Σοάρες, ο ΠΑΟΚ έδειξε που ακριβώς κινείται για την ενίσχυσή του, με το όνομα του 21χρονου Τιάγκο Ντάντας να μπαίνει στο πλάνο του Ζοσέ Μπότο, δείχνοντας ξεκάθαρη προτίμηση στην αγορά της Ιβηρικής.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε φάση ανακατασκευής δια χειρός Ζοσέ Μπότο! Ήδη η πρώτη καταγεγραμμένη κίνηση (Σάστρε) αλλά και οι ζυμώσεις που έγιναν και αφορούν τον Φιλίπε Σοάρες δείχνουν ξεκάθαρα αλλαγή πολιτικής και στρατηγικής στον ΠΑΟΚ, κινούμενοι στην αγορά ποδοσφαιριστών που μπορούν να προσθέσουν πινελιές ενίσχυσης στην παρούσα φάση, διαθέτουν υπόβαθρο και το βασικότερο ενδείκνυνται σε εξέλιξη και προοπτική.

Αναμφίβολα μια αγορά που μπορεί να καλύψει τα παραπάνω για τους Θεσσαλονικείς είναι η Ιβηρική, ειδικά στις ηλικίες που δείχνει να έχει στοχεύσει ο ΠΑΟΚ, εκμεταλλευόμενοι παράλληλα και το δίκτυο γνωριμιών του Μπότο αλλά κυρίως τις γνώσεις του πάνω στην εν λόγω αγορά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Φιλίπε Σοάρες, για τον οποίο ο ΠΑΟΚ έδειξε ενδιαφέρον, κατέγραψε και αξιολόγησε όλα τα δεδομένα αλλά ήταν σαφές πως είχε και άλλη ανοιχτή υπόθεση! Αυτή του Τιάγκο Ντάντας, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα FORZA. Ο 21χρονος Πορτογάλος χαφ, προϊόν των ακαδημιών της Μπενφίκα, και ως εκ τούτου απόλυτα γνώριμο πρόσωπο για τον Μπότο, βρίσκεται στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ.

Who is Who

O Τιάγκο Φιλίπε Ολιβέιρα Ντάντας, γεννήθηκε στη Λισαβόνα στις 24 Δεκεμβρίου του 2000 και ξεκίνησε να μαθαίνει τα μυστικά του ποδοσφαίρου από νεαρή ηλικία στις ακαδημίες της Μπενφίκα, φτάνοντας μέχρι την πρώτη ομάδα των «αετών» της Λισαβόνας, πραγματοποιώντας το επαγγελματικό του ντεμπούτο στις 21 Δεκεμβρίου του 2019, αγωνιζόμενος για 4 λεπτά στην αναμέτρηση Κυπέλλου με την Βιτόρια Σετούμπαλ.

Παράλληλα, ο Ντάντας αγωνιζόταν και στην δεύτερη ομάδα της Μπενφίκα, καταγράφοντας στην δεύτερη κατηγορία του πορτογαλικού πρωταθλήματος, 49 συμμετοχές με 5 γκολ και 6 ασίστ, ενώ είχε και 16 συμμετοχές στο Youth League, μετρώντας έξι γκολ και δύο ασίστ.

Αυτές οι εμφανίσεις του Ντάντας κέντρισαν το ενδιαφέρον της Μπάγερν, η οποία τον Οκτώβριο του 2020 κατέθεσε πρόταση στην Μπενφίκα για τον δανεισμό του νεαρού μέσου, με τον 21χρονο χαφ να φεύγει για πρώτη φορά από την χώρα του, κυνηγώντας το όνειρο της συμμετοχής σε ένα μεγαθήριο όπως οι Βαυαροί.

Με την φανέλα της Μπάγερν, ο Ντάντας κατέγραψε μόλις 2 συμμετοχές και το καλοκαίρι επέστρεψε στην Μπενφίκα, που τον παραχώρησε εκ νέου με την μορφή του δανεισμού στην Τοντέλα.

Με την φανέλα της πορτογαλικής ομάδας ο Ντάντας έχει σημειώσει μέχρι στιγμής 17 συμμετοχές, μετρώντας δύο γκολ και μια ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ είναι και διεθνής με την U21 της Πορτογαλίας, έχοντας 5 συμμετοχές με το εθνόσημο στο στήθος.