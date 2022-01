ΠΑΟΚ: «Τα θερμά μας συλλυπητήρια, μείνε δυνατός Όλεγκ...»

Η είδηση του τραγικού χαμού της συζύγου του παίκτη της Ένωσης, συγκλόνισε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα και όχι μόνο, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να στέκεται στο πλευρό του 27χρονου μπακ.

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στον Όλεγκ Νταντσένκο για την τραγική απώλεια της συζύγου του. Μείνε δυνατός Όλεγκ...», ανέφερε χαρακτηριστικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω του επίσημου λογαριασμού που διατηρεί στο Twitter.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

We express our deepest condolences to Oleg Danchenko for the tragic loss of his wife. Stay strong Oleg