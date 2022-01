Mύκονος: Ροζ σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον Γκρίλις

Ένα νέο σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον Άγγλο διεθνή μεσοεπιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι, Τζακ Γκρίλις, το οποίο συνέβη το καλοκαίρι στη Μύκονο, αποκάλυψε η βρετανική εφημερίδα “Sun”.

Όπως είπε η 21χρονη ηθοποιός Κλόι Μπρόκετ, πρωταγωνίστρια του βρετανικού ριάλιτι “TOWIE” (σ.σ. The Only Way Is Essex), γνώρισε τον ποδοσφαιριστή των «σίτιζενς» στην Ελλάδα και το «νησί των ανέμων» και την κάλεσε στη βίλα του.

H πέτρα του σκανδάλου, Κλόι Μπρόκετ

Ο Γκρίλις, ο οποίος διατηρεί χρόνια σχέση με την Σάσα Άτγουντ, είχε «συνδεθεί» επίσης πρόσφατα με την ηθοποιό Έμιλι Ατάκ και την σταρ του “Love Island”, Άμπερ Τζιλ.

Ο Τζακ Γκρίλις με τη σύντροφό του Σάσα Άτγουντ

«Ο Τζακ κι εγώ ήμασταν στη Μύκονο στο ίδιο μέρος, την ίδια στιγμή. Δεν τον είχα ξανασυναντήσει ή μιλήσει μαζί του. Δεν ήξερα καν ποιος ήταν πριν από το Euro, αλλά τον είδα να παίζει για την Αγγλία» εξομολογήθηκε η Κλόι Μπρόκετ στη “Sun”. «Συναντηθήκαμε στο Toy Room και ήρθε κατευθείαν προς το μέρος μου. Δεν είμαι σίγουρος αν με αναγνώρισε από το “TOWIE” ή όχι, αλλά παρουσιάστηκε και ξεκινήσαμε κουβέντα. Η πρώτη μου εντύπωση ήταν ότι ήταν πραγματικά γοητευτικός, πολύ ομιλητικός και φιλικός. Και προφανώς είναι πολύ όμορφος. Φαινόταν σαν ένα υπέροχο αγόρι. Μετά μου ζήτησε να πάω μαζί του στη βίλα του και συμφώνησα» είπε.

«Ο Τζακ είναι ένας υπέροχος τύπος και ένας φανταστικός ποδοσφαιριστής. Εύχομαι σε αυτόν και στη Σάσα ό,τι καλύτερο» πρόσθεσε.

Πηγή: enikos.gr