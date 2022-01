Αυτοί είναι οι φιναλίστ προπονητές για τα βραβεία «The Best» της FIFA

Η FIFA ανακοίνωσε τους φιναλίστ για τα βραβεία της καλύτερης γυναίκας προπονήτριας (The Best FIFA Women's Coach) και του καλύτερου άνδρα προπονητή (The Best FIFA Men's Coach) για το 2021.

Οι τρεις υποψήφιες για την καλύτερη γυναίκα προπονήτρια είναι (με αλφαβητική σειρά): Λουίς Κορτές (Ισπανία/Μπαρτσελόνα), Έμα Χάγες (Αγγλία/Τσέλσι), Σαρίνα Βίεγκμαν (Ολλανδία/εθνική Ολλανδίας/εθνική Αγγλίας) Οι τρεις υποψήφιοι για τον καλύτερο άνδρα προπονητή είναι (με αλφαβητική σειρά): Πεπ Γκουαρδιόλα (Ισπανία/ Μάντσεστερ Σίτι), Ρομπέρτο ​​Μαντσίνι (Ιταλία/εθνική Ιταλίας), Τόμας Τούχελ(Γερμανία/Τσέλσι). Όλοι οι νικητές των The Best FIFA Football Awards Trademark 2021, θα γίνουν γνωστοί στις 17 Ιανουαρίου. Αργότερα σήμερα (7/1), η FIFA θα αποκαλύψει τους τρεις υποψηφίους για τους καλυτερους παίκτες της χρονιάς σε γυναίκες κια άνδρες.