Η MTK ανακοίνωσε την μετακίνηση του Άλχο στον Βόλο (vid)

Ο Βόλος θέλει δεξί μπακ και ως φαίνεται αυτός θα είναι ο 28χρονος διεθνής Φινλανδός, Νικολάι Άλχο βάσει των όσων ανακοίνωσε η MTK.

«Ο Άλχο φεύγει. Επιβεβαιώνεται η μετακίνηση του Άλχο στον Βόλο βάσει της συμφωνίας όλων των πλευρών», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της η ουγγρική ομάδα.

Το who is who του ποδοσφαιριστή

Γεννημένος στις 12 Μαρτίου του 1993 στη Φινλανδία, ο Νικολάι Άλχο αποτελεί προϊόν των ακαδημιών τις Ελσίνκι με την οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, έχοντας καταγράψει 221 συμμετοχές με 25 γκολ και 21 ασίστ.

Ακόμα, έχει αγωνιστεί στην Σουηδία για λογαριασμό της Χάλμσταντ πριν δοκιμάσει την τύχη του στην Ουγγαρία και την ΜΤΚ Budapest, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2022.

Ο Άλχο είναι ένας αρκετά έμπειρος ποδοσφαιριστής. Στα 28 του χρόνια έχει καταγράψει 17 συμμετοχές με την Εθνική Φινλανδίας και έρχεται πλέον να ενισχύσει τον Βόλο,