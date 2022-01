Πείστηκε, εμβολιάστηκε και μπαίνει αποστολή ο Σμόλινγκ

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Κρις Σμόλινγκ της Ρόμα, ο οποίος μέχρι πρότινος συγκαταλέγονταν στους ανεμβολίαστους παίκτες στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Μετά τις ανακοινώσεις της ιταλικής κυβέρνησης ότι όποιος δεν έχει εμβολιαστεί μέχρι τις 6 Γενάρη δε θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις της Serie A ο Άγγλος αμυντικός το ξανασκέφτηκε και δέχτηκε να εμβολιαστεί.

Αφού εμβολιάστηκε πλέον ο Σμόλινγκ συμπεριλήφθηκε στα πλάνα του Ζοσέ Μουρίνιο για το παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στη Μίλαν στο «Σαν Σίρο».

Μένει να φανεί αν τον δρόμο του Σμόλινγκ θα ακολουθήσουν κι άλλοι, ανεμβολίαστοι μέχρι σήμερα, παίκτες στην Ιταλία.

Chris Smalling has finally agreed to be vaccinated against Covid-19 and will be able to continue playing for Roma from Thursday, Sky Sports News can exclusively reveal.