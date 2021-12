ΠΑΟΚ: Ευχές Μπότο για τη νέα χρονιά (pic)

Ο Ζοσέ Μπότο έστειλε τις ευχές του για τη νέα χρονιά, με τον ίδιο να κάνει και ένα καινούριο ξεκίνημα στην επαγγελματική του καριέρα, όντας πλέον ο νέος αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ.

Για τον Ζοσέ Μπότο ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο, καθώς πλέον αφήνει πίσω τη Σαχτάρ και πορεύεται με τον ΠΑΟΚ, του οποίου εδώ και λίγες μέρες ανέλαβε χρέη αθλητικού διευθυντή. Ο Πορτογάλος, στέλνει τις ευχές του για το 2022, μια ευχή που περιλαμβάνει, ειδικά -όπως λέει- την οικογένεια του Δικεφάλου, της οποίας είναι και το πιο πρόσφατο καινούριο μέλος.

«Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Για όλους τους φίλους μου και ειδικά στην οικογένεια του ΠΑΟΚ». (Happy New Year!To all my friends and special to @paok_fc family), όπως γράφει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instragram, συνοδεύοντας το κείμενο με μία φωτογραφία του στην Τούμπα.

Η ανάρτηση του Ζοσέ Μπότο: