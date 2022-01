Ολιβέιρα στο SDNA: «Τέλεια χημεία με τον ΠΑΟΚ, θα επιστρέψω καλύτερος»

Αν του ζητούσατε να βάλει τον τίτλο, θα σας μιλούσε για roller coaster χρονιά. Ο Νέλσον Ολιβέιρα έλειψε από τον ΠΑΟΚ αλλά και «μένα μου έλειψε ο ΠΑΟΚ...». Ο Πορτογάλος φορ του Δικεφάλου αποκλειστικά στο SDNA!

Here we go. On this roller coaster life we know...

Θα περίμενε κανείς πως για τον Νέλσον Ολιβέιρα θα ήταν η δυσκολότερη χρονιά. Ήταν και αυτός ο τραυματισμός που σημάδεψε το 2021 αλλά ο Πορτογάλος πατάει καλά στα πόδια του, έχει ζυγίσει σωστά τα δεδομένα και μοιάζει αφοπλιστικά ειλικρινής, μιλώντας στο SDNA:

«Roller coaster χρονιά. Με καλές και κακές στιγμές. Ήρθα στον ΠΑΟΚ με πολλές προσδοκίες, γνώριζα ότι έρχομαι σε έναν μεγάλο σύλλογο με έναν προπονητή που με ήθελε από την αρχή. Όλοι με υποδέχθηκαν πολύ καλά στην ομάδα και προσαρμόστηκα πλήρως. Ένιωθα πολύ καλά και χαρούμενος, αλλά στη συνέχεια ήρθε ο τραυματισμός και ήταν μια δύσκολη περίοδος αλλά ξέρεις κάτι, νομίζω ότι τα χειρότερα πέρασαν και τώρα ανυπομονώ για την επιστροφή μου το 2022».

Τα χειρότερα πέρασαν, ανυπομονώ για την επιστροφή μου

Βήμα βήμα... Αν και πόσο ανταποκρίθηκε ο ΠΑΟΚ στις προσδοκίες του; Για τον Νέλσον Ολιβέιρα δεν τίθεται συζήτηση, ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες: «Νομίζω πως ήταν η καλύτερη απόφαση για μένα! Πέρασα δύο χρόνια στην Ελλάδα και γνώριζα ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Ήξερα σαφώς πως ο Λουτσέσκου είναι ένας καλός προπονητής και ένας καλός άνθρωπος. Με ήθελε πολύ, μου το έδειξε, οπότε ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για εμένα να έρθω στον ΠΑΟΚ».

Ειδική μνεία στον Ραζβάν Λουτσέσκου σε ένα μομέντουμ ιδιαίτερα «σκληρό» για εκείνον. Θυμάται τον εαυτό του στο ξενοδοχείο της ομάδας, μετά τα νέα για τον τραυματισμό του, έχοντας στο πλευρό του τον προπονητή του Δικεφάλου:

Ο πρώτος που μίλησε μαζί μου μετά τα νέα για τον τραυματισμό μου ήταν ο Λουτσέσκου

«Έχω μόνο καλά λόγια να πω για τον Λουτσέσκου. Τον γνωρίζω μόλις πέντε μήνες, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει πολύ καλή χημεία μεταξύ μας, γιατί οι ιδέες μας για το ποδόσφαιρο είναι παρόμοιες. Εκτός από καλός προπονητής, είναι και πολύ καλός άνθρωπος, με καλή ενέργεια. Ήταν πολύ σημαντικός και στον τραυματισμό μου, γιατί ήταν ο πρώτος που μίλησε μαζί μου, ήταν στο πλευρό μου! Με θυμάμαι να μιλάω μαζί του στο ξενοδοχείο, δεν είχα βρει ακόμη σπίτι και ήταν εκεί για μένα, ήταν τόσο υποστηρικτικός. Έχω μόνο καλά πράγματα να πω για τον Λουτσέσκου. Και όχι μόνο για εκείνον αλλά και για όλα τα παιδιά στον ΠΑΟΚ, όλοι με υποδέχθηκαν πολύ καλά. Μου στάθηκαν άψογα».

Πίσω στην καλοκαιρινή προετοιμασία του ΠΑΟΚ...

Έδειχνε «καυτός», έμοιαζε να... κουμπώνει άψογα στην ομάδα, λες και ήταν το κομμάτι που έλειπε από το παζλ του ΠΑΟΚ. Αλλά σημασία δεν έχει τι λέμε εμείς, αλλά πώς το είδε εκείνος:

«Από την αρχή θεωρώ ότι υπήρξε μια τέλεια χημεία με τον ΠΑΟΚ, με τις ιδέες του προπονητή και της ομάδας, ένιωσα πολύ καλά με το... καλημέρα. Στάθηκα άτυχος με τον τραυματισμό, γιατί μπήκα στο νόημα, ένιωσα ότι παίζω για τον ΠΑΟΚ και θα είναι μια καλή σεζόν και για τους δυο μας. Πραγματικά αισθανόμουν πολύ καλά».

Πιστεύω ότι θα επιστρέψω καλύτερος μετά τον τραυματισμό μου

Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα... Ο τραυματισμός ήταν ένα σοκ για εκείνον μόλις αντιλήφθηκε την κρισιμότητα της κατάστασης! Αλλά ο Πορτογάλος είναι φύσει αισιόδοξος και πεπεισμένος πως θα επιστρέψει πιο δυνατός και ακόμη καλύτερος:

«Το συναίσθημα που κυριαρχούσε ήταν η απογοήτευση, γιατί δεν μπορούσα να κάνω αυτό που ήθελα, γιατί ήρθα με μεγάλες προσδοκίες στον ΠΑΟΚ, πίστεψα από την αρχή στο project, μπορούσαμε και ακόμη μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό μέσα στη σεζόν γιατί έχουμε πολύ καλή ομάδα. Ένιωθα απογοήτευση που δεν μπορούσα να βοηθήσω. Μόλις κατάλαβα πόσο σοβαρός ήταν ο τραυματισμός, ήταν μεγάλο σοκ για εμένα. Ακόμη πιστεύω ότι μπορώ να επιστρέψω καλύτερος απ' ότι ήμουν πριν τον τραυματισμό μου».

Η επόμενη ερώτηση είναι μάλλον περισσότερο ανθρώπινη παρά ποδοσφαιρική: Τι φοβήθηκες τότε; Τι σκεφτόσουν σε εκείνη τη φάση; Πού βρίσκει κανείς το κίνητρο μέσα από μία τέτοια δοκιμασία;

«Το κίνητρό μου είναι πάντα η οικογένειά μου, έχω μια μικρή κόρη που είναι 15 μηνών και αυτό το διάστημα είχα περισσότερο χρόνο να την βλέπω να μεγαλώνει, να παίζουμε μαζί και να είμαι στο σπίτι μαζί της. Αυτό ήταν ένα καλό κίνητρο για εμένα. Προφανώς θα προτιμούσα να είμαι στο σπίτι και υγιής. Είναι ένας σοβαρός τραυματισμός και είναι λογικό να έχεις τα πάνω και τα κάτω σου. Πολλές φορές, έφτανα στο σπίτι και δεν ήμουν σε καλή διάθεση, ένιωθα να με παίρνει από κάτω αλλά όταν έβλεπα την οικογένειά μου, έβρισκα κίνητρο και άλλαζε η διάθεσή μου».

Και τώρα η ερώτηση που θα ήθελαν όλοι να του κάνουν: Πότε επιστρέφει στο γήπεδο ο Νέλσον;

«Νιώθω ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά, αλλά αυτοί οι τραυματισμοί χρειάζονται χρόνο. Δεν μπορείς να προγραμματίσεις ακριβώς τον χρόνο της επιστροφής, γιατί μερικές φορές πάει καλά, κάποιες άλλες όχι. Μέχρι τώρα νιώθω καλά αλλά πρέπει να το πάμε βήμα-βήμα. Έχω αρχίσει να δουλεύω με την μπάλα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα επιστρέψω το συντομότερο δυνατό».

Περήφανος που ανήκω στον ΠΑΟΚ, και μένα μου έλειψαν

Αν κρίνουμε από το τελευταίο post του ΠΑΟΚ για σένα, τους έλειψες... Πολύ!

«Είναι αμφίδρομο. Αυτό συμβαίνει όταν η κατάσταση είναι καλή και για τις δύο πλευρές. Και εμένα μου λείπει ο ΠΑΟΚ και εγώ λείπω από τον ΠΑΟΚ. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας».

Πάντως, τον ίδιο τίτλο θα έβαζε και στον ΠΑΟΚ: roller coaster χρονιά!

«Θα χρησιμοποιήσω τα ίδια λόγια που είπα και για εμένα. Πιστεύω ότι και για την ομάδα είναι μια roller coaster χρονιά γιατί ξεκινήσαμε καλά, μπήκαμε στους ομίλους του Conference League, ξεκινήσαμε δυνατά στο πρωτάθλημα, αλλά μετά δεν είχαμε μια καλή περίοδο. Τώρα βρίσκουμε ξανά την φόρμα μας. Προκριθήκαμε στα νοκ-άουτ του Conference League, πήραμε κάποιες νίκες στη σειρά στο πρωτάθλημα και ελπίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτή την φόρμα γιατί έχουμε στόχους να πετύχουμε την φετινή σεζόν».

Όσο για τους δύο έτερους επιθετικούς της ομάδας, Τσούμπα Άκπομ και Κάρολ Σφιντέρσκι; «Είναι δύο πολύ καλοί παίκτες, δεν χρειάζεται να τους περιγράψω, όλοι γνωρίζουν τις ικανότητές τους. Είναι διαφορετικοί από εμένα αλλά είναι καλό αυτό για την ομάδα. Είμαστε τυχεροί που έχουμε τρεις επιθετικούς με διαφορετικό στυλ. Τους εύχομαι κάθε επιτυχία γιατί είμαστε μια ομάδα. Όποιος παίζει καλά, όποιος είναι σε φόρμα, είναι καλό για τον ΠΑΟΚ, είναι δύο πολύ καλοί επιθετικοί και τους εύχομαι τα καλύτερα».

Έχουμε την ποιότητα να περάσουμε την ΑΕΚ

Με την κληρωτίδα του Κυπέλλου να φέρνει αντιμέτωπο τον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, η ερώτηση αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον δεδομένου πως ο Ολιβέιρα γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τον αντίπαλο:

«Είναι μια δύσκολη κλήρωση και για εμάς και για την ΑΕΚ. Πιστεύω ότι έχουμε την ποιότητα να περάσουμε την ΑΕΚ, δεν έχω πολλά να πω γι' αυτό, πιστεύω ότι θα είναι δύο καλά παιχνίδια».

Κλείνοντας, δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την άφιξη του Ζοσέ Μπότο, με την προϊστορία των δύο ανδρών στη Μπενφίκα να αποτελεί το κοινό, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, σημείο επαφής:

«Όταν ήμουν στην Μπενφίκα είχα ακούσει για την δουλειά του Μπότο, αλλά δεν τον είχα γνωρίσει προσωπικά. Γνωριστήκαμε στον ΠΑΟΚ, συστήθηκε στην ομάδα. Ελπίζω να μας βοηθήσει και να τον βοηθήσουμε και εμείς. Πιστεύω ότι θα τον υποδεχθεί πολύ καλά η οικογένεια του ΠΑΟΚ και ελπίζω να πετύχουμε πολλά πράγματα όλοι μαζί».