Υπό τις οδηγίες του Αντόνιο Κόντε η Τότεναμ αναρριχάται στη βαθμολογία, πάει από το καλό στο καλύτερο με αποτέλεσμα ο Ιταλός τεχνικός να γίνει τραγούδι στα χείλη των οπαδών των Λονδρέζων.

Η Τότεναμ είναι... άλλη ομάδα υπό τις οδηγίες του Κόντε. Σ

τα έξι ματς της Premier League με τον Ιταλό προπονητή στον πάγκο της είναι αήττητη σκαρφαλώνοντας στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Έτσι οι οπαδοί της ομάδας του το ξεπληρώνουν βγάζοντας τραγούδι για τον προπονητή τους που λέει χαρακτηριστικά: «Antonio Conte: he eats Spaghetti, he drinks Moretti, he hates f…Chelsea| (Αντόνιο Κόντε: τρώει σπαγκέτι, πίνει μπύρα Moretti και μισεί την γαμ@@@@@ Τσέλσι).