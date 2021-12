Σε ένα από τα ματς της χρονιάς, η Μάντσεστερ Σίτι έβαλε 4 γκολ σε 25 λεπτά, δέχθηκε 3 σε 20 από την Λέστερ και τελικά νίκησε 6-3 την Λέστερ πηγαίνοντας στις 9 σερί νίκες και το +6 από την Λίβερπουλ.

Είναι πολλές οι ομάδες που έχουν σοβαρά προβλήμα από τον Covid-19, όχι όμως και η Σίτι. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα μπορεί να έκανε τα εύκολα - δύσκολα, καθώς αν και προηγήθηκε 4-0 στο 25’, είδε το σκορ να γίνεται 4-3 στο 65’, όμως πήρε τη νίκη με 6-3 στο Etihad κόντρα στην Λέστερ. Οι Πολίτες έφτασαν με αυτόν τον τρόπο τις 9 διαδοχικές στην Premier League και - με αγώνα περισσότερο - άνοιξαν στο +6 τη διαφορά από τη 2η, Λίβερπουλ. Τα καλά νέα για την Λέστερ είναι ότι παρέμεινε στο πάνω μισό της βαθμολογίας, όμως απέχει πλέον 15 πόντους από την 4άδα.

Ο Μπρένταν Ρότζερς έκανε 6 αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο ματς των Foxes και είδε την Σίτι να πιάνει την ομάδα του από τον λαιμό. Από το πρώτο λεπτό η Σίτι μετέφερε την κατοχή μέσα στην περιοχή των φιλοξενούμεων και άμεσα… καθάρισε το παιχνίδι πριν καλά-καλά αρχίσει. Στο 5’ την ψηλοκρεμαστή μπαλιά του Φερναντίνιο κατέβασε εκπληκτικά ο Ντε Μπρόινε και με το αριστερό βρήκε τη γωνία. Το 1-0 διατηρήθηκε μέχρι το 14’ όταν ο Μαχρέζ «εκτέλεσε» την πρώην ομάδα του με πέναλτι το οποίο δόθηκε μέσω VAR για κράτημα του Τιέλεμανς στον Λαπόρτ.

Η Λέστερ βγήκε μπροστά μετά το 2-0 και στο 18’ είχε δοκάρι με φάουλ του Μάντισον στο οποίο ο Εντερσον απέκρουσε και η μπάλα πήγε στο οριζόντιο, όμως στιγμές αργότερα δέχθηκε και τρίτο γκολ. Στο 21’ η Σίτι έκρυψε την μπάλα από δεξιά, ο Ζοάο Κανσέλο έκανε τη συρτή σέντρα, ο Σμάιχελ δεν κατάφερε να μπλοκάρει και σε κενό από keeper τέρμα ο Γκουντογκάν δεν δυσκολεύτηκε να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Υπήρχαν όμως και χειρότερα για την Λέστερ και τον Τιέλεμανς ειδικότερα. Ο Βέλγος μέσος έκανε νέο πέναλτι στο 25’, αυτή τη φορά στον Στέρλινγκ και ο Αγγλος επιθετικός έγραψε το 4-0. Αυτό για καλή τύχη των φιλοξενούμενων έμεινε για το πρώτο μέρος παρότι Μαχρέζ και Γκουντογκάν είχαν φάσεις για περισσότερα γκολ.

Στην επανάληψη, δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος την εξέλιξη. Στο 55’ ο Μάντισον ξεκίνησε τη φάση και αφού συνδυάστηκε με τον Ιεανάτσο, πλάσαρε ωραία για το 4-1. «Το γκολ της τιμής» είπαμε οι περισσότεροι, όμως δεν ήταν ακριβώς έτσι. Στο 42’ ο Αγγλος ξεκίνησε ξανά τη φάση, έδωσε στον Ιεανάτσο και ο επιθετικός της Λέστερ έδωσε αυτή τη φορά ασίστ στον Λούκμαν, που νίκησε τον Εντερσον στο τετ-ατ-τετ για το 4-2. Πριν προλάβει η Σίτι να αναλογιστεί αν είναι δυνατόν να κάνει γκέλα, δέχθηκε και τρίτο γκολ. Ο Μάντισον αυτή τη φορά έκανε το curler που πήγαινε στο παραθυράκι, ο Εντερσον απέκρουσε με το ένα χέρι, η μπάλα… έπεσε στο οριζόντιο δοκάρι και από κοντά ο Ιεανάτσο μείωσε σε 4-3.

Η απόλυτη ανατροπή για την Λέστερ όμως ήταν… too good to be true. Η ομάδα του Πεπ μπήκε ξανά σε mode πρωταθλήτριας και στο 69’ με κεφαλιά του Λαπόρτ έπειτα από κόρνερ του Μαχρέζ επανέφερε τις καρδιές των fans στη θέση τους (5-3). Στο 87’ ο Στέρλινγκ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, αυτή τη φορά από κοντά, διαμόρφωσε το τελικό 6-3 βάζοντας τα πράγματα στη θέση του για τους Πολίτες, που στα 3 τελευταία ματς έχουν σημειώσει 17 γκολ.