Αποσύρθηκε ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΛ και αρχηγός της εθνικής Φινλανδίας Τιμ Σπαρβ

Ikuinen kapteeni – Kiitos kaikesta, @TimSparv! 🦉 | Eternal captain – Thank you for everything, @TimSparv! 🦉 | 𝟒.𝟐.𝟐𝟎𝟎𝟗–𝟐𝟎.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟏 🇫🇮#Huuhkajat #MeOlemmeSuomi #WeAreFinland



Videolla käytetty Ylen materiaalia. pic.twitter.com/ofZ2UA0GFu