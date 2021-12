Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε;

Όταν ήρθε, απέφυγε να πει πολλά! Και όποιος είχε αναζητήσει θα το γνώριζε: Εκείνο το φάουλ στο Ηράκλειο, σίγουρα δε θα ήταν το τελευταίο του Γιασμίν Κούρτιτς…

Καλησπέρα, πώς είστε, ποιος είστε; «Δεν χρειάζεται εγώ να πω πράγματα για μένα»…

Μα, δε θα μας πείτε τίποτα για την καριέρα σας; «Θα αφήσω το γήπεδο να μιλήσει για μένα».

Λίγο κλισέ δεν είναι τώρα αυτό; Κι εμείς πώς θα γεμίσουμε σελίδες; «Τώρα μπορούμε να λέμε πολλά, να βγάζουμε φωτογραφίες, να δίνουμε συνεντεύξεις κλπ. αλλά για μένα το πιο σημαντικό τώρα είναι να ενταχθώ στο γκρουπ, να δείξω προσωπικότητα. Τα υπόλοιπα που μας αφορούν δεν είναι τόσο σημαντικά, όσο αυτό που θα δείξουμε στο γήπεδο».

Δηλαδή, εμείς τι να γράψουμε για τον Γιασμίν Κούρτιτς; «Μπορείτε να δείτε τι έκανα στην Ιταλία σε αυτή την πορεία των δέκα χρόνων».

Α, οκ… Να μια ιδέα που δεν είχαμε σκεφτεί!

Έτσι συστήθηκε το καλοκαίρι στην Ολλανδία. Ο διάλογος είναι προϊόν μυθοπλασίας, αλλά θα μπορούσε και να μην είναι, αν οι δημοσιογράφοι ήταν γενικότερα πιο ειλικρινείς και οι ποδοσφαιριστές λιγότερο προβλέψιμοι. Ιταλία. Γιασμίν Κούρτιτς. Το πρώτο που παρατηρείς είναι το γνωστό una faccia una razza... Εκτός από τον εσπρέσο. Εκείνοι stretto, εμείς lungo, αλλά σε κάποια πράγμα οι μεγάλες αυτοκρατορίες που μας ένωσαν, έπαιξαν το ρόλο τους. Γκολ εσύ, μεταγραφή εμείς… Έτσι κάπως καθιερώθηκε σε Φιορεντίνα και Αταλάντα και με τον τρόπο που τον θαυμάζουμε τον τελευταίο μήνα, έβγαζε το ψωμί του (σ.σ. και την πόρσε του) τα τελευταία δέκα χρόνια στην Ιταλία.

40ο λεπτό: Ο Κούρτιτς υπογράφει το 3-0 με έναν κεραυνό από τα 30 μέτρα (Βαρέζε-Βερόνα).

Ο αγώνας δεν είχε τελειώσει ακόμα και για την ακρίβεια, λίγο αργότερα ο Κούρτιτς με μια οβίδα έξω από την περιοχή έγραψε το 3-0 (Βαρέζε-Πάντοβα)

39ο λεπτό: Με ένα εκπληκτικό σουτ από τα 35 μέτρα, έναν κεραυνό που άφησε τον Φριζόν άγαλμα, ο Κούρτιτς σκοράρει και πάλι. (Βαρέζε-Βιντσέντζα)

Ο Ντα Λούκα κέρδισε το φάουλ κοντά στην περιοχή και ο Κούρτιτς ανέλαβε να το εκτελέσει. Εκτελεί και καρφώνει τον Ραφαέλ στο δοκάρι του. (Βαρέζε-Ελλάδας Βερόνα).

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Φιορεντίνα έμοιαζε να ελέγχει το ματς, όμως η Αταλάντα αντέδρασε. Ο Μοντέλα είχε τον άσο στο μανίκι και τον έριξε στο γήπεδο. Ο Κούρτιτς, που πήρε τη θέση του Μπαντέλ, χρειάστηκε λιγότερο από δύο λεπτά για να βάλει την υπογραφή του. Εξαπέλυσε ένα ασταμάτητο σουτ από το ύψος της περιοχής και αριστερά και ο Σπορτιέλο δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης.

Πέντε τυχαία ματς, πέντε τυχαία γκολ, πέντε καθόλου τυχαίες περιγραφές των τερμάτων. Θα μπορούσαν να περιγράφουν οποιοδήποτε από τα γκολ που έχουμε δει στην Ελλάδα. Εκτός από τα πέναλτι. Μόλις φέτος του έπεσε ο… κλήρος να τα εκτελεί. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε στην Ιταλία και, ναι, είχε δίκιο. «Μπορείτε να δείτε τι έκανα στην Ιταλία δέκα χρόνια». Είδαμε, λοιπόν. Ο τύπος είναι σεσημασμένος… Και ακριβώς έναν τέτοιο σεσημασμένο ήθελε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην ομάδα του. Γιατί ο Ραζβάν Λουτσέσκου ξέρει…

Στημένη… η φάση!

Ο ΠΑΟΚ θα είχε πολλές κλειστές άμυνες να αντιμετωπίσει. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει φρεσκάδα και δεν έχει νιάτα. Ο ΠΑΟΚ δε θα είχε και πολλές επιλογές. Ο ίδιος ο Γιασμίν Κούρτιτς είναι στα 32 του χρόνια, δεν τον λες και νεανία, που θα παίξει καρπαζιές στην προπόνηση (ή μήπως…), αλλά σίγουρα δεν τον λες και υπό συνταξιοδότηση. Ο Ρουμάνος τεχνικός ήθελε έναν ποδοσφαιριστή που θα κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. When the going gets tough, the tough get shooting… Από χτυπήματα φάουλ, από στημένες φάσεις, σε ελεύθερο ρυθμό παιχνιδιού – με κάθε τρόπο. Ο Σλοβένος άσος, ο οποίος έπειτα από δέκα χρόνια στο καμπιονάτο, έψαχνε για μια νέα πρόκληση, τη βρήκε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κούρτιτς, ο οποίος ως τα είκοσί του χρόνια δούλευε σε εργοστάσιο συγκόλλησης είναι εκείνος που «κολλάει» τα υλικά όποτε ο δικέφαλος του βορρά πανηγυρίζει!

Και το ήξερε νωρίς ότι θα είναι. Και ήθελε από νωρίς τον τίτλο του ηγέτη και το βάρος της φυσιογνωμίας που, παρότι νέος στην Τούμπα, θα τραβούσε τους υπόλοιπους. «Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός συνηθίζω περισσότερο και γνωρίζω τους συμπαίκτες μου. Δεν υπάρχει δικαιολογία όταν χάνεις ένα παιχνίδι. Όταν μπαίνεις μέσα να παίξεις, πρέπει να είσαι έτοιμος», δήλωνε μετά την ήττα από τον ΠΑΣ Γιάννινα και ενόψει της αναμέτρησης με την Λίνκολν και όσα έχει κάνει έκτοτε ξεπερνούν τη φαντασία. Αν όχι του Λουτσέσκου, σίγουρα των οπαδών του ΠΑΟΚ.

Ο Γιασμίν Κούρτιτς των 29 γκολ στο καμπιονάτο σε έντεκα σεζόν, έχει πετύχει εφτά στη Super League σε μισή σεζόν. Μα, τα πέναλτι; Ναι, ναι, τα πέναλτι. Ο Γιασμίν Κούρτιτς με ατομικό ρεκόρ τα έξι γκολ σε 30 ματς τη σεζόν 2018-19 με τη φανέλα της Σπαλ και τα έξι γκολ σε 37 ματς τη σεζόν 2016-17 με τη φανέλα της ίδιας ομάδας, έχει νέο ατομικό ρεκόρ. Έχει πετύχει, ήδη, οκτώ γκολ. Εφτά στο πρωτάθλημα και ένα στο κύπελλο. Εφτά γκολ σε 12 ματς στο πρωτάθλημα. Ένα γκολ σε ένα ματς στο κύπελλο. Θέλετε να μιλήσουμε ξανά για τα πέναλτι; Έχει εκτελέσει εύστοχα τρία! Λεωφόρο, Γιάννινα και Τούμπα με την ΑΕΚ. Έχει αναδειχθεί MVP του ΠΑΟΚ στα ματς με τον ΟΦΗ, με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΣ Γιάννινα και με τη Λάρισα στο κύπελλο, ισοφαρίζοντας στις καθυστερήσεις. Έχει σκοράρει με τρία εκπληκτικά χτυπήματα φάουλ. Έχει πετύχει δύο γκολ με σουτ… Και είναι πρωταγωνιστής σε κάθε μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν.

Στα μισά του πρωταθλήματος, ο δικέφαλος του βορρά έχει βρει το νέο του ηγέτη. Εκείνος το ήξερε, εκείνος επιζητούσε το ρόλο, ακόμα και όταν αυτοσαρκαζόταν μεταξύ σοβαρού κι αστείου έπειτα από εκείνο το ματς με τον ΟΦΗ και τον πλακατζίδικο διάλογο με τον Αντελίνο Βιεϊρίνια (ΛΙΝΚ).

Αλήθεια, θυμάστε τότε που ο Αντελίνο Βιεϊρίνια είπε στον Γιασμίν Κούρτιτς ότι θα είναι το τελευταίο του;