«Πράσινο» από την ΕΕΑ σε Κηφισιά, Βλαχιώτη, Αιγάλεω και Τρίγλια

Στην ανακοίνωσή της η ΕΕΑ αναφέρει:
1. Άδειες 69Α
α. ΠΑΕ Α.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑ
AUTOMEC Ι.Κ.Ε. (67,4%)
ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (10%)
ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ
β. ΠΑΕ Α.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ «Ο ΑΣΤΗΡ»
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ ΕΙΣ.-ΕΞ. ΕΜΠΟΡ. ΑΓΡΟΤ. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Μονοπρόσωπη Α.Ε. (άνω του 33%)
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ
γ. ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1905
RC CYCLES RACING L.T.D. (71,43%)
ΑΝΑΒΟΛΗ
δ. ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931
ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ ΝΕΚΤΑΡ ΠΛΑΣΤ (63,10%)
ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ (11,66%)
ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ
ε. ΠΑΕ Σ.Φ.Κ. ΠΙΕΡΙΚΟΣ 1961
ΛΥΔΙΑ LIDIA ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (82,5%)
ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 14-12-21
στ. ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1964
Q – ENERGIA Ι.Κ.Ε. (90%)
ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 14-12-21
ζ. ΠΑΕ Ο ΑΛΜΩΨ Α.Π.Ο. ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2020
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (16,03%)
ΓΑΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (14,69%)
ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 14-12-21
η. ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (16,39%)
ΑΝΑΒΟΛΗ
θ. ΠΑΕ Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (93,1143%)
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ