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Χρόνος ανάγνωσης 3’

«Πράσινο» από την ΕΕΑ σε Κηφισιά, Βλαχιώτη, Αιγάλεω και Τρίγλια

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Με επιτυχία πέρασαν τον έλεγχο της ΕΕΑ για το μετοχικό τους κεφάλαιο οι ΠΑΕ Κηφισιά, Αστέρας Βλαχιώτη, Αιγάλεω και Τρίγλια (Ηρακλής), σε έλεγχο που τους έγινε.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΕΑ αναφέρει: 

1. Άδειες 69Α

α. ΠΑΕ Α.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑ

AUTOMEC Ι.Κ.Ε. (67,4%)

ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (10%)

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ

 

β. ΠΑΕ Α.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ «Ο ΑΣΤΗΡ»

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ ΕΙΣ.-ΕΞ. ΕΜΠΟΡ. ΑΓΡΟΤ. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Μονοπρόσωπη Α.Ε. (άνω του 33%)

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ

 

γ. ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1905

RC CYCLES RACING L.T.D. (71,43%)

ΑΝΑΒΟΛΗ

 

δ. ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931

ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ ΝΕΚΤΑΡ ΠΛΑΣΤ (63,10%)

ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ (11,66%)

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ

 

ε. ΠΑΕ Σ.Φ.Κ. ΠΙΕΡΙΚΟΣ 1961

ΛΥΔΙΑ LIDIA ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (82,5%)

ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 14-12-21

 

στ. ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1964

Q – ENERGIA Ι.Κ.Ε. (90%)

ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 14-12-21

 

ζ. ΠΑΕ Ο ΑΛΜΩΨ Α.Π.Ο. ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2020

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (16,03%)

ΓΑΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (14,69%)

ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 14-12-21

 

η. ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (16,39%)

ΑΝΑΒΟΛΗ

 

θ. ΠΑΕ Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ

ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (93,1143%)

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ

 

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