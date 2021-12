Ο θρήνος και ο θρύλος…

Ο Ολυμπιακός έφευγε θριαμβευτής από το Ηράκλειο, η ΑΕΚ έπαιρνε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκός, ο ΠΑΣ και ο ΠΑΟΚ συνεχίζουν τον χαβά τους, ωστόσο κάθε αθλητική δραστηριότητα επισκιάστηκε από το χαμό του Στέφαν Γέλοβατς… Το ίδιο και η 12η αγωνιστικής της Super League.

#THEgoal

Δεν έγινε ο χαμός της προηγούμενης αγωνιστικής, ωστόσο κάτι κινήθηκε και τώρα… Ο Ρόνι Λόπες στο Ηράκλειο έμεινε ένα κλικ μακριά από το να διεκδικήσει το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής, ωστόσο με τον τρόπο που ανεβαίνει διαρκώς σίγουρα θα το κάνει της προσεχείς αγωνιστικές και θα δείξει κατανόηση γιατί πρωταγωνιστής της αγωνιστικής ήταν το… Πανθεσσαλικό. Στην αναμέτρηση του Βόλου με τον Παναιτωλικό σημειώθηκαν τα ομορφότερα τέρματα, αφού τόσο η ατομική ενέργεια και το σουτ του Μορσεϊ όσο και ομαδική ενέργεια που έφερε το τέρμα του Καρέλη μπορούν να διεκδικήσουν την πρωτιά, ενώ χθες ήταν και το κερασάκι στην τούρτα του Μανώλη Σάλιακα. Ποιος ήταν, εντέλει, ο νικητής; Εκείνος που πέτυχε ένα υπέροχο γκολ με εκτέλεση φάουλ, έστω κι αν στο φινάλε του αγώνα δεν μπορούσε να το χαρεί το ίδιο. Αντριέν Ρεγκατέν…

#THEtweet

Στον απόηχο της παράστασης του Χριστόφορου Ζαραλίκου, την οποία διέκοψε η Σάσα Σταμάτη, είχαμε μια αγωνιστική γεμάτη… Σάσα Σταμάτη. Τα tweets για το αθηναϊκό ντέρμπι, για την αναμέτρηση στην Νεάπολη, και φυσικά για τη νίκη του Ολυμπιακού ξεχώρισαν από το διήμερο δράσης και το πικάντικο χιούμορ δίνει λίγη περισσότερη γεύση στα πεπραγμένα της 12ης αγωνιστικής.

Γκολ ο ΟΦΗ! Να μπει η Σάσα να το διακόψει #ofioly — Ο Οδοντίατρος (@ledentiste2) December 4, 2021

Μεγαλο πρόβλημα ο Ιωνικός στο σκοραρισμα, θα το λύσουμε και αυτό #IONPAOK — Berlin (@Pavlitos78) December 5, 2021

Ο Σπανός πρέπει να βάλει Αμαεκι Οτιτζι #IONPAOK — BatidaDeCoca (@billSKP) December 5, 2021

Πλέον μένει μόνο ο Κλάους να σκοράρει εναντίον μας #IONPAOK — GK (@Karpouzas4) December 5, 2021

Ο Αργυρος δίπλα στον Μελισσανίδη στο ΟΑΚΑ….ξέρουμε από τώρα που θα κάνει το επόμενο ντου η Σασα!!!#Σταμάτη #aekpao — φωτάς (@f_w_t_a_s) December 5, 2021

Σήμερα λυπάμαι ΓΑΠ και Τσούμπερ. Έμειναν και οι δύο με τη χαρά. — Manolis (@ManolisBel) December 5, 2021

#THEprodigalson

Η κατηγορία σύντομα θα μετονομαστεί από prodigal son σε #πρώηνπαίκτεςτουπαοκπουσκοραρουνεναντιοντου. Δε θα γράψουμε κάτι που να μην έχει γραφτεί τις προηγούμενες ώρες… Σε μια καριέρα 343 συμμετοχές σε όλες τις ομάδες του, ο Χοσέ Αλμπέρτο Κάνιας έχει σκοράρει δέκα φορές! Στα τρία χρόνια που έπαιξε στον ΠΑΟΚ είχε σκοράρει τέσσερα γκολ σε 91 ματς, στη δε Super League το μοναδικό του τέρμα το είχε πετύχει στις 2 Απριλίου του 2017 απέναντι στην Λάρισα. Έχουν καμία σημασία όλα αυτά; Μόνο για να το διασκεδάζουν και να αυτοσαρκάζονται οι ίδιοι οι οπαδοί του δικεφάλου για τη γκαντεμιά που τους κυνηγάει. Ο Ισπανός μέσος ήταν εκείνος που ισοφάρισε για τον Ιωνικό στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης και ήταν ένα από τα πολλά πρόσωπα του αγώνα… Κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τη λήξη του. «Ήμουν στον ΠΑΟΚ, πέρασα τρία υπέροχα χρόνια και αγαπώ αυτή την ομάδα. Τώρα είμαι στον Ιωνικό και δίνω το 100% για την ομάδα μου. Πήραμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και προχωράμε».

#THEfamily

Θα ήταν πιο δίκαιο να πάει το βραβείο στον ΠΑΣ; Είναι, εξάλλου, τρίτος στη βαθμολογία. Ίσως στον Παναιτωλικό που κέρδισε δεύτερο σερί ματς ή στην ΑΕΚ που χτίζει εκ νέου σερί και είναι η μόνη που δείχνει ότι μπορεί να απειλήσει τον Ολυμπιακό. Ίσως και να ήταν, αλλά ο Ιωνικός παίζει χωρίς αντίπαλο αυτή την αγωνιστική. Μια ομάδα που πολλάκις έχει κλέψει τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις της και το ποδόσφαιρο που προσπαθεί να παίξει, μια ομάδα νεοφώτιστη που έλειψε πάνω από δεκαετία από τη Super League, έκανε τη μεγάλη νίκη της αγωνιστικής και την έκανε με τρόπο που δε συνηθίζεται. Δεν ήταν το κοινότυπο μισό-μηδέν, ούτε ένα γκολ και όλοι πίσω από τη μπάλα. Τρία γκολ, δοκάρι, χαμένες ευκαιρίες και δικαιωματικά ο Δημήτρης Σπανός μπορεί να νιώθει περήφανος για τη δουλειά του.

#THEstar

Και μόνο για τη χαρά στο πρόσωπό του θα έπρεπε να είναι ο σταρ της αγωνιστικής! Έχει, άλλωστε, πάντα ενδιαφέρον να βλέπεις έναν μικρό γίγαντα, παίκτη κοντά στα δύο μέτρα να τρέχει και να χαμογελάει σαν μικρό παιδί. Ο Πάπε Άμπου Σισέ οδήγησε τον Ολυμπιακό στη νίκη στο Ηράκλειο. Πέτυχε το πρώτο γκολ των ερυθρολεύκων, το οποίο έφερε την άμεση ισοφάριση, πέτυχε και το δεύτερο γκολ για να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του και έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Η προηγούμενη ήταν τον Φεβρουάριο του 2020 στο ματς κυπέλλου με τη Λαμία και το σκηνικό ήταν παρεμφερές. Οι φιλοξενούμενοι είχαν προηγηθεί και ο Σισέ πέτυχε το δεύτερο και το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού για να του δώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Συνολικά στην καριέρα του στην ελληνική ομάδα, έχει πετύχει 14 γκολ σε 114 ματς!

#THEepicfail

Ακόμα το φυσάνε και δεν κρυώνει… Ο Παναθηναϊκός νιώθει αδικημένος από το αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ακόμα φωνάζει στα αποδυτήρια και ο Παλάσιος με τον Αϊτόρ ακόμα προσπαθούν να καταλάβουν πώς δεν σκόραραν στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου στην απίστευτη τριπλή ευκαιρία που είχαν… Το χρυσό βατόμουρο θα πάει κυρίως στον Ισπανό, ο οποίος αποτυγχάνει να νικήσει τον εξουδετερωμένο Στάνκοβιτς και αποτυγχάνει να νικήσει και την κενή εστία.

#THEscapegoat

Καιρό είχαμε να υποδεχτούμε έναν προπονητή… Και παρότι αρκετοί φλέρταραν με την απόλυση, τα νέα ήρθαν από εκεί που πριν ένα μήνα ουδείς θα στοιχημάτιζε ότι θα έρθουν. Ο Γκιγιέρμο Αμπασκάλ αφού μας ανάγκασε να μάθουμε τα πάντα για εκείνον και αφού καταχωρήθηκε ως ο νεότερος ξένος προπονητής στην ιστορία της Super League, πλήρωσε το μάρμαρο για τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα του Βόλου. Αποχώρησε από την ομάδα της Μαγνησίας με ρεκόρ 4-2-6, με τον Βόλο να έχει μαζέψει 14 βαθμούς, να έχει τη δεύτερη χειρότερη άμυνα με 24 γκολ, την τέταρτη καλύτερη επίθεση με 20 γκολ, αλλά και με δύο ημερολογιακούς μήνες χωρίς νίκη. Μόλις τελείωσε το ματς με τον Παναιτωλικό, πάντως, δεν είχε ιδέα για το μέλλον του…

«Είναι μια δύσκολη στιγμή, μας πονά αυτό που γίνεται, πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουμε γιατί θα βρεθούμε σε ακόμη δυσκολότερη θέση. Η ανάλυση του παιχνιδιού θα ήταν διαφορετική αν ο αντίπαλος είχε δέκα τελικές και εμείς καμία. Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι, να συνεχίσουμε και να βελτιωθούμε».

#THEvideo

This is why we play… Superleague edition! Ο αγώνας στη Νεάπολη μόλις έχει τελειώσει και οι σκηνές είναι εκ διαμέτρου αντίθετες με εκείνες που είχαμε την προηγούμενη Κυριακή και τη διακοπή στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Άρη… Αυτή τη φορά είχαμε είσοδο χαράς, είσοδο παιδιών – με εξαίρεση έναν περίεργο τύπο που μοιάζει να έχει ντυθεί στρουμφάκι που θέλει να ρίξει μολότοφ στο σπίτι του Δρακουμέλ – αποθέωση των παικτών που πέτυχαν μια σπουδαία νίκη. Αγνή, ποδοσφαιρική χαρά…

# THEquote

Το μαύρο σύννεφο πάνω από την αγωνιστική και πάνω από το ΟΑΚΑ δεν ήταν εκεί για τη βροχή που θα έπεφτε τα επόμενα 24ωρα. Ήταν για τον Στέφαν Γέλοβατς. Όλη η αθλητική οικογένεια θρηνούσε για τον χαμό του Σέρβου άσου και στο Μαρούσι, το κλίμα ήταν ακόμα πιο βαρύ. Οι δηλώσεις του Αντρέ Σιμόες μετά τη λήξη του αγώνα είναι όσα ο καθένας τολμούσε να πει και να μην πει στον εαυτό του… «Το αφιερώνουμε στον Στέφαν, είχε την ίδια ηλικία με εμένα, δε μπορώ να σκεφτώ πως έγινε αυτό, είχε την ίδια ηλικία με εμένα, του αφιερώνουμε τη νίκη. Σήμερα κερδίσαμε όμως σε σχέση με τη ζωή που χάθηκε δεν έχει καμία σημασία, συλλυπητήρια στην οικογένεια του αλλά και σε αυτή της ΑΕΚ».

#THEpicture

GNTM στη Θεσσαλονίκη και ο Ντάνιελ Σούντγκρεν που σίγουρα θα μπορούσε να συμμετάσχει σε παρεμφερές παιχνίδι ή έστω να μην περάσει απαρατήρητος το καλοκαίρι σε ένα ελληνικό νησί, σε μια φωτογραφία για να μπει κατευθείαν στο portfolio του και να ζητήσει δουλειά για διαφήμιση. Προτεινόμενα προϊόντα που μπορεί να διαφημίσει: Περιποίηση μαλλιών, γυαλιά οράσεως, και ρούχα… Μαζί με τον Σουηδό αμυντικό και μια στιγμή από το σπουδαίο ματς στο Ηράκλειο με την ατμόσφαιρα στα καλύτερά της…

# THEpoll

Ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος ολοκληρώνεται σε μια εβδομάδα, τον πρωταθλητή χειμώνα τον γνωρίζουμε, τη δευτεραθλήτρια χειμώνα τη γνωρίζουμε και καιρός είναι η δημοσκόπηση της εβδομάδας να στραφεί γύρω από τη μέχρι τώρα έκπληξη του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΣ Γιάννινα είναι στην τρίτη θέση, έχει σταθεροποιήσει την απόδοσή του, ώστε να κοιτάει στα μάτια και «μικρούς» και «μεγάλους» και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής:

Πιστεύετε ότι μπορεί να έχει διάρκεια ο ΠΑΣ Γιάννινα και να κάνει την έκπληξη στη φετινή κούρσα του πρωταθλήματος;