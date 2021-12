Ο λόγος που ήταν... τρελαμένοι στο στρατόπεδο της Ένωσης παρά τη νίκη στο ντέρμπι, ο Ζίβκοβιτς που ήταν έτοιμος να εκραγεί, σε ποιους τα έχωσε ο Γιοβάνοβιτς. Χαμός στις Φήμες!

* Την ώρα που έβλεπες μόνο σκυμμένα κεφάλια στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έμοιαζε με... βόμβα. Έτοιμος να εκραγεί. Ο Σέρβος δεν μπορούσε να πιστέψει πως η ομάδα του κατάφερε να χάσει (και) από τον Ιωνικό, ήταν σε μεγάλη ένταση μετά το τέλος του ματς, πηγαίνοντας πάνω κάτω έξω από το πούλμαν της αποστολής, φορώντας - ξαναβγάζοντας την κουκούλα από το μπουφάν του, κάνοντας νευρικές κινήσεις, ενδεικτικό της κατάστασής του στη Νίκαια. Η αλήθεια είναι πως για μεγάλο διάστημα στο ματς έμοιαζε να παλεύει μόνος του και είναι λογικό να του κόστισε αρκετά η ήττα. Ο καθένας απλά είχε τον δικό του τρόπο έκφρασης και ο Zile ήταν αδύνατο να κρυφτεί εχθές. (SDNA)

* Φυσικά κι έχουν τρελαθεί στην ΑΕΚ με όσα λέγονται και γράφονται μετά τη νίκη της Ένωσης στο ντέρμπι, κυρίως βέβαια από την πλευρά των αντιπάλων των «κιτρινόμαυρων» κι όχι μόνο από τον Παναθηναϊκό... Ειδικά σε σύγκριση με το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, έλεγαν χαρακτηριστικά: «Εμείς είχαμε 67-33 με τον Ολυμπιακό κατοχή και μετά όλοι έλεγαν για τη καρδιά του πρωταθλητή και την ικανότητα τους. Τώρα λένε πως ο Παναθηναϊκός μας έπαιζε μονότερμα, με 1,5 φάση σε όλο το παιχνίδι...». (SDNA)

*Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τα... έχωσε ξεχωριστά και στις αλλαγές του μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ. Ο Σέρβος απευθύνθηκε σε αυτούς εκφράζοντας την απογοήτευσή του. Ειδικά από τον Χατζηγιοβάνη περίμενε περισσότερα. (SDNA)

* Ο Αλεξάντερ Μιλόσεβιτς προτάθηκε στον Παναθηναϊκό μέσω του πατέρα του και εκπροσώπου του Γκόραν Μιλόσεβιτς. Πατήρ και υιός κατάγονται από τη Σερβία κι ασφαλώς είχαν κατά νου την παρουσία του Σέρβου, Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο του «τριφυλλιού» προτού χτυπήσουν την πόρτα των «πρασίνων». Τίποτα δεν είναι τυχαίο, αν κι εδώ που τα λέμε ο κόουτς δεν… αγαπά τις μεταγραφές Σέρβων παικτών στις ομάδες που εργάζεται. Στην προκειμένη περίπτωση ωστόσο, ο Μιλόσεβιτς δεν είναι αμιγώς Σέρβος, δεδομένου πως απέκτησε τη Σουηδική υπηκοότητα και αγωνίζεται στην Εθνική ομάδα της Σουηδίας. (SDNA)

* Ο Δημήτρης Μελισσανίδης οριακά πρόλαβε να εκτίσει τη ποινή του ενός μηνός αποκλεισμού από το γήπεδο, πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και το βράδυ της Κυριακής βρέθηκε κανονικά στο ΟΑΚΑ. Και πριν το ματς είχε την ευκαιρία να τα πει με τους ανθρώπους της στα αποδυτήρια και στη διάρκεια του το έζησε πολύ έντονα και φυσικά στο τέλος ήταν πολύ ικανοποιημένος που η παρουσία του και πάλι στο γήπεδο, συνοδεύθηκε από μια μεγάλη νίκη. Να σημειωθεί πως ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, παρακολούθησε το ντέρμπι, έχοντας δίπλα του τον δημοφιλή τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό. Ενώ στην από πάνω σειρά, καθόταν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, γνωστός βέβαια οπαδός της ΑΕΚ. (SDNA)

*Δεν έδειξε ιδιαίτερα... χαρούμενος τη στιγμή της αντικατάστασής του στο 61ο λεπτό από τον Βιτάλ, ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα. Ο Ισπανός πήγε προς τον πάγκο με εμφανή σημάδια εκνευρισμού, δείχνοντας δυσαρεστημένος. Ουδείς μπορεί να απαντήσει αν ο εκνευρισμός αυτός του 25χρονου εξτρέμ, ήταν για την αλλαγή του ή για την απίστευτη ευκαιρία που έχασε ολομόναχος στο 47΄ για να ισοφαρίσει, σουτάροντας με το... γόνατο, οριζόντιο δοκάρι κι άουτ. Ή και για τα δύο. (SPORTDAY)

*Στον Ολυμπιακό πλέον κάνουν σκέψεις για απόκτηση αμυντικού. Η Πόρτο, όπως έλεγαν χθες στην Πορτογαλία, ετοιμάζεται να κάνει δυναμικό comeback για τον Σεμέδο ώστε να τον κάνει δικό της τον Ιανουάριο. Λίγο πριν απ΄ τις γιορτές ο Σισέ κι ενδεχομένως (δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο) ο Μπα θα αναγκαστούν να φύγουν για να αγωνιστούν με τη Σενεγάλη στο Κόπα Άφρικα. Έτσι ο Ολυμπιακός θα μείνει με Παπασταθόπουλου, Παπαδόπουλο, Μάρκοβιτς και Μπα, εφόσον δεν φύγει. Ωστόσο, ο Σέρβος είναι άπειρος, ο δεύτερος έχει θέμα τραυματισμού κι ο Μπα (αν μείνει) συνεχίζει τις επιπολαιότητες και δεν εμπνέει ακόμα τη σιγουριά που ενέπνεε στο παρελθόν. Κάπως έτσι λοιπόν στο μεγάλο λιμάνι σκέφτονται για τα καλά πια να αποκτήσουν κεντρικό αμυντικό τον Ιανουάριο κι έχουν ήδη αρχίσει το... σκανάρισμα της αγοράς. (SPORTDAY)

* Σκούρα τα πράγματα για τον Τζιανλούκα Φέστα στον Απόλλωνα Σμύρνης. Η τελευταία «βαριά» ήττα (4-1) απ΄τον Ατρόμητο Αθηνών και η αποκαρδιωτική εμφάνιση στο Περιστέρι, δημιουργούν «μαύρα σύννεφα» για τον Ιταλό τεχνικό. Κι όλα αυτά, συμβαίνουν σε ένα κλαμπ που δεν φημίζεται για την προπονητική υπομονή του. By the way, είναι αλήθεια πως έτσι και προκύψει το «game over» για τον Φέστα, ο αντικαταστάτης του θα προέρχεται από Πορτογαλία μεριά με τις ευλογίες του Μπρούνο Άλβες; (SDNA)

*Τα παράπονα της διοίκησης του Βόλου για την Αμπασκάλ ήταν πολλά εδώ και αρκετές εβδομάδες. Εάν, μάλιστα, οι Κυανέρυθροι δεν είχαν δείξει καλό πρόσωπο με τον Ολυμπιακό, το διαζύγιο με τον Ισπανό προπονητή θα είχε βγει νωρίτερα. Το ποτήρι ξεχείλισε προχθές, αφού για μία ακόμα φόρα η ομάδα της Μαγνησίας δεν πήρε βοήθεια από τον πάγκο. Τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα; Κάποιες πηγές από την ΠΑΕ αναφέρουν ως επικρατέστερο σενάριο να συνεχίσει ως υπηρεσιακός ο μέχρι πρότινος βοηθός, Κώστας Μπράτσος, και, αναλόγως των αποτελεσμάτων είτε θα αναζητηθεί διάδοχη λύση στη διακοπή των εορτών, είτε ο ίδιος θα μονιμοποιηθεί. (LIVESPORT)