ΠΑΟΚ: Ο Κούρτιτς πολυτιμότερος του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Τον Γιάσμιν Κούρτιτς ανέδειξαν ως Fans Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Παναθηναϊκό, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ μέσω της σχετικής ψηφοφορίας που διοργάνωσε η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Ο Γιάσμιν Κούρτιτς αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Παναθηναϊκό στο “Απόστολος Νικολαΐδης” για την 9η αγωνιστική της Super League Interwetten 2021-22.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο ντέρμπι της Λεωφόρου, κυριάρχησε απόλυτα στο γήπεδο και στο φινάλε πανηγύρισε τη νίκη με 1-3 επί του Παναθηναϊκού.

Πρωταγωνιστής για τον Δικέφαλο ο Γιάσμιν Κούρτιτς. Ο Σλοβένος βρήκε δύο φορές δίχτυα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι κι ένα πανέμορφο απευθείας φάουλ, ενώ ήταν εξαιρετικός σε όλο το παιχνίδι με πολλά τρεξίματα, αμέτρητες μονομαχίες, ένταση και πάθος.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match ο Κούρτιτς συγκέντρωσε το 49,26% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε το βραβείο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς που έκανε ένα μεστό παιχνίδι, έχοντας και μία ασίστ, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Γιάννης Μιχαηλίδης, που δεν είχε προβλήματα αμυντικά κερδίζοντας τις περισσότερες μονομαχίες που έδωσε, ήταν κομβικός και στο build up, ενώ κέρδισε και το πέναλτι για το 1-2.