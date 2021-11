Το φως στη Δόξα Ορέστιάδας: Ηχηρό μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά της ομοφοβίας (pics)

Τρόποι υπάρχουν, θέληση επίσης, η Δόξα Ορεστιάδας έστειλε το δικό της μήνυμα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά του ρατσισμού, δημιουργώντας ξεχωριστές φανέλες για την Παλαιστίνη και την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα: «Να ακουστούμε μέχρι το πιο απομακρυσμένο γήπεδο του βόρειου Έβρου!»

Μια ομάδα της Β' κατηγορίας της ΕΠΣ Έβρου και από τις 19 αυτο-οργανομένες ομάδες στην Ελλάδα, πήρε την σκυτάλη στήριξης στη διαφορετικότητα, την ποικιλομορφία, τις ανοιχτές κοινωνίες, την ελευθερία της έκφρασης και της αυτοδιάθεσης του σώματός μας με την Δόξα Ορεστιάδας να μπαίνει στο προσκήνιο καθώς... «It’s not all about football».

Η ιδιαίτερη κίνηση που αποτελεί και ηχηρό μήνυμα δεν είναι άλλη από την δημιουργία δύο ξεχωριστών φανελών, με την πρώτη να αφορά την στήριξη στην Παλαιστίνη, εκφράζοντας την αλληλεγγύη υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων ενώ η δεύτερη είναι εμπνευσμένη από το ουράνιο τόξο που έχει ταυτιστεί με τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

«Στον ερασιτεχνικό αθλητισμό υπάρχει κάτι περισσότερο από το ποδόσφαιρο, από μια νίκη ή μια ήττα, επιλέγουμε να ταξιδέψουμε το μήνυμά μας μέχρι το πιο απομακρυσμένο γήπεδο του βόρειου Έβρου», αναφέρουν χαρακτηριστικά δίνοντας συνέχεια στις δράσεις που υπενθυμίζουν πως ο αγώνας συνεχίζεται και εκτός γηπέδου.

Η σχετική ανακοίνωση της ομάδας αναφέρει:

«Οι φανέλες της Δόξας Ορεστιάδας 2021/2022 είναι έτοιμες και παρουσιάζονται:

Η πρώτη εμπνευσμένη από τα χρώματα της Παλαιστίνης, όχι μόνο για να υπενθυμίζει το ιστορικό γεγονός, αλλά κυρίως για να εκφράσει την αλληλεγγύη υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης ενός λαού.

Η δεύτερη με τα χρώματα της rainbow flag, ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης και ρατσισμού, αγκαλιάζοντας τη διαφορετικότητα, την ποικιλομορφία, τις ανοιχτές κοινωνίες, την ελευθερία της έκφρασης και της αυτοδιάθεσης του σώματός μας. Ακριβώς επειδή στον ερασιτεχνικό αθλητισμό υπάρχει κάτι περισσότερο από το ποδόσφαιρο, από μια νίκη ή μια ήττα, επιλέγουμε να ταξιδέψουμε το μήνυμά μας μέχρι το πιο απομακρυσμένο γήπεδο του βορείου Έβρου! Σας περιμένουμε σε κάθε επόμενο παιχνίδι για να στηρίξουμε όλοι μαζί την προσπάθεια! It’s not all about football».

Δείτε τις εμφανίσεις: