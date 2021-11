Τα όσα εκτός πραγματικότητας ειπώθηκαν πριν το Απόλλων - ΑΕΚ, το μέλλον του Ράσταβατς στον πάγκο του Αστέρα και το τι συμβαίνει με Ιωαννίδη - Βιτάλ στο τριφύλλι. Άχαστες οι Φήμες.

* Ο Ματέους Βιτάλ που ξεσήκωσε την Λεωφόρο τις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, έχει πραγματικά εξαφανιστεί στα τελευταία ματς. Ειδικά με τον ΠΑΟΚ ήταν και αρνητικός πρωταγωνιστής, καθώς από δικό του λάθος ξεκίνησε το γκολ των φιλοξενούμενων. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό; Άγνωστός, αλλά πρέπει να αλλάξει άμεσα. (SDNA)

* Μπορεί κάποιοι να ήθελαν να λένε διάφορα πριν από το ματς της ΑΕΚ στην Ριζούπολη, η αλήθεια είναι όμως πως αυτά δεν στηρίζονται στην πραγματικότητα. Από τον Απόλλωνα δημιουργήθηκε κλίμα ενόψει του αγώνα, αμέσως μετά το ματς της ομάδας τους στην Τούμπα. Κλίμα με στόχο το παιχνίδι με την ΑΕΚ και επίκεντρο τον Κλάτενμπεργκ και την διαιτησία. Αυτό ήταν τόσο ξεκάθαρο που δεν υπήρχε περιθώριο να το αμφισβητήσουν όσοι διαδίδουν πράγματα που δεν έχουν σχέση με την αλήθεια, για το αν η ΑΕΚ στην Ριζούπολη θα είχε... φιλικό κλπ. Ποτέ δεν είχε. Και να ήταν μόνο αυτό; Από πλευράς ανθρώπων της Ένωσης δεν πέρασε απαρατήρητο πως στο δεύτερο ημίχρονο, από το ξεκίνημα, τα παιδιά που μαζεύουν τις μπάλες, τα «ballo boys» χρησιμοποιούσαν τις ίδιες ακριβώς μεθόδους καθυστέρησης. Σε σημείο εκνευριστικό, κάτι που φαινόταν να είναι και ο στόχος. Σα να ήταν «προπονημένοι» και να είχαν πάρει οδηγίες. Να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα; Και «προπονημένοι» ήταν και οδηγίες είχαν πάρει συγκεκριμένες... (SDNA)

* Πολύς λόγος γίνεται για την κακή εικόνα του Φώτη Ιωαννίδη στα τελευταία ματς. Είναι ξεκάθαρο ότι ο νεαρός φορ είναι επηρεασμένος από την ίωση που πέρασε. Του λείπει η φρεσκάδα. Με τον καιρό θα αλλάξει αυτό, αλλά μετά από όλο αυτό που συνέβη χρειάζεται χρόνο για να βρει τα πατήματα του. (SDNA)

* Ο Στίβεν Τσούμπερ δεν έκανε την καλύτερη του εμφάνιση στην Ριζούπολη. Αλλά αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος, είναι πως στο συγκεκριμένο ματς αγωνίστηκε με ένα πρόβλημα στον προσαγωγό, που τον είχε απασχολήσει τις προηγούμενες μέρες. Ο ίδιος δεν το συζητούσε καν να μην αγωνιστεί, ωστόσο ήταν κάτι που τον είχε επηρεάσει και πριν κι απ' ότι φάνηκε και στην διάρκεια του αγώνα. (SDNA)

* Ο Μίλαν Ράσταβατς παίζει με τα νεύρα και την υπομονή των «Μπακοκαϋμενάκηδων» στην Τρίπολη. Κι όσο συμβαίνει αυτό, τόσο η επόμενη μέρα θα΄ναι πάντα απρόβλεπτη για τον Σέρβο τεχνικό στον πάγκο του Αστέρα. By the way, ποιος ισπανόφωνος τεχνικός έχει την άκρη του ματιού του προς τον Μοριά; (SDNA)

* Με μια βαλίτσα στο χέρι ο Μίλος Μαλένοβιτς. Ο Ελβετός ατζέντης και κοινός εκπρόσωπος των Τσούμπερ – Γέβτιτς της ΑΕΚ, πήρε… γεύση απ΄το τελευταίο παιχνίδι της Σιόν στην οποία αγωνίζεται ο Άντο Γκργκιτς. Ο Ελβετός κεντρικός μέσος προτάθηκε – σύμφωνα με προ ημερών δημοσίευμα – στην «Ένωση» μέσω του agent Μαλένοβιτς εν όψει Ιανουαρίου και έξι μήνες πριν από τη λήξη του συμβολαίου του και ασφαλώς θα ενημερώθηκε από «πρώτο χέρι» για την πρόσφατη επίσκεψη του μάνατζερ του στην Αθήνα. (SDNA)

* Βασική προτεραιότητα της ΑΕΚ είναι η ενίσχυση με έναν ποιοτικό κεντρικό μέσο που θα ανεβάσει τα «κυβικά» της στον άξονα. Ο Γιαννίκης χρειάζεται έναν χαφ που θα κάνει τη… διαφορά και θα διαθέτει ξεχωριστά αγωνιστικά χαρακτηριστικά από τους Σιμάνσκι, Λε Ταλέκ και Σιμόες. Ένα «6-8άρι» με δημιουργικές ικανότητες που θα έχει σημαντικό ρόλο στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας. Μην ξεχνάμε και τη μεγάλη απουσία του Κώστα Γαλανόπουλου έπειτα από τη νέα χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε που περιορίζει τις επιλογές του Γιαννίκη στα χαφ. (ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

* Βαθιά απογοητευμένος δεν είναι μονάχα ο Γιώργος Σπανός στον Ατρόμητο. Στο ίδιο μήκος κύματος εκπέμπει και ο Γιώργος Παράσχος που «ντρίμπλαρε» τις δηλώσεις μετά το κρητικό…ναυάγιο κι έστειλε τον ασίσταντ κόουτς on camera μετά το τέλος του αγώνα με τον ΟΦΗ στο «Γεντί Κουλέ». Ό,τι λάμπει δεν είναι πάντα χρυσός κι ο έμπειρος τεχνικός το εμπέδωσε σχετικά με τα αγωνιστικά…κυβικά του ρόστερ και προτού ακόμα συμπληρώσει το «μήνα του μέλιτος» στη δυτική όχθη. Δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. (SDNA)

* Ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι ήταν δύσκολο να περάσει απαρατήρητος από το χθεσινό ματς. Με το που εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο για την κλασική αναγνωριστική βόλτα, ο κόσμος τον αποδοκίμασε. Δεν ξέχασε προφανώς το «κιτρινόμαυρο» παρελθόν του και γι΄αυτόν τον λόγο άρχισαν τα σφυρίγματα από την «κόκκινη» εξέδρα. Ο Ουκρανός κάποια στιγμή άρχισε να χαμογελάει με ειρωνικό τρόπο προς τους οπαδούς του Ολυμπιακού, αλλά δεν «τσίμησε» ο κόσμος με τη συγκεκριμένη ενέργεια. (ΦΩΣ)

* Ικανοποίηση επικρατεί στις τάξεις της Β ομάδας του Ολυμπιακού για το νικηφόρο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της Super League 2. Η εμφάνιση των παικτών του Αριέλ Ιμπαγάσα σκόρπισε χαμόγελα στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο, αλλά παράλληλα κρατούν χαμηλούς τόνους ενόψει της συνέχειας. Οι Πειραιώτες χθες είχαν ρεπό, ενώ δεν προέκυψαν ιδιαίτερα προβλήματα μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ Β. Την ερχόμενη Κυριακή ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στα Τρίκαλα για να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα για την 2η αγωνιστική. (LIVESPORT)