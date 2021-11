Άρης: Συμπλήρωσαν κάρτες Καμαρά και Εντιαγέ

Αμπουμπακάρ Καμαρά και Μπαντού Εντιαγέ αντίκρυσαν στο Πανθεσσαλικό έκαστος την τέταρτη εφετινή του κάρτα στο πρωτάθλημα, κάτι που σημαίνει ότι ο Άρης θα στερηθεί των υπηρεσιών τους σε ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια.

Ο Άκης Μάντζιος καλείται να επιλέξει σε ποιο από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια του Άρη θα αφήσει εκτός αποστολής τον Καμαρά και τον Εντιαγέ (είτε στο ίδιο είτε σε διαφορετικά), αφού οι δύο βασικοί κόντρα στον Βόλο ποδοσφαιριστές του δέχτηκαν έκαστος την τέταρτη κίτρινη κάρτα της σεζόν.

Μάλιστα, ο Εντιαγέ σχολίασε το γεγονός στην κάμερα της COSMOTE TV, «συγχωρώντας» τον Καραντώνη, αφού όπως δήλωσε δεν άξιζε την κίτρινη κάρτα. «Ο διαιτητής έκανε λάθος, αλλά είναι οκ, είμαστε όλοι άνθρωποι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος για τον Άρη:

vs ΠΑΣ Γιάννινα (εντός)

vs ΠΑΟΚ (εκτός)

vs Αστέρας Τρίπολης (εντός)

vs Ολυμπιακός (εκτός)