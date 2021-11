Man.Utd - Μάν.Σίτι: O Φερνάντες σε ρόλο ελεύθερου σκοπευτή με απόδοση 16.00!

Η πόλη του Μάντσεστερ χωρίζεται στα δύο το μεσημέρι του Σαββάτου (6/11, 14:30).

Ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι διεξάγεται στο 'Old Trafford', όπου η Γιουνάιτεντ φιλοξενεί την συμπολίτισσα Σίτι. Γεμάτη από σκαμπανεβάσματα η σεζόν για τους 'κόκκινους διαβόλους', γεγονός που τροφοδοτεί την γκρίνια για τις προπονητικές ικανότητες του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ. Και μάλλον όχι άδικα. Μετά την ήττα από τη Λέστερ, η Γιουνάιτεντ κέρδισε με ανατροπή την Αταλάντα, συνετρίβη από τη Λίβερπουλ, επικράτησε άνετα της Τότεναμ και ισοφάρισε στο Μπέργκαμο την Αταλάντα στο φινάλε. Μια κρύο, μια ζέστη και ο Κριστιάνο Ρονάλντο μοναδικός θετικός πόλος αυτής της ομάδας σε διάρκεια...

Καλύτερη η κατάσταση στην Σίτι, αλλά όχι ιδανική. Αποκλείστηκε από τη Γουέστ Χαμ στο Carabao Cup, έχασε στο Etihad από την Κρίσταλ Πάλας και ξέσπασε στο 4-1 επί της Μπριζ για το Champions League. Σαφώς πρόκειται για μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος, σαφές αγωνιστικό πλάνο αλλά και χωρίς έναν έστω γκολτζή φορ παγκόσμιας κλάσης.

Οι λύσεις πάντως είναι πολλές στις υπόλοιπες θέσεις και ο Γκουαρδιόλα περιμένει συνεισφορά στο σκορ από όλους τους παίκτες της μεσοεπιθετικής γραμμής. Ο Φιλ Φόντεν ξεχωρίζει ανάμεσα τους, έχοντας απολογισμό 5 γκολ και 4 ασίστ ήδη τη φετινή σεζόν. Από τα δικά του πόδια περνάει πολύ παιχνίδι στο τρίτο μισό του γηπέδου προς την επίθεση. Σπουδαία κλάση ο 21χρονος διεθνής all around μεσοεπιθετικός, σε απόδοση 4.00 η πιθανότητα να 'γράψει' στη στατιστική του 1+ ασίστ στο ντέρμπι του 'Old Trafford'.

Για τους 'κόκκινους διαβόλους', πλην Ρονάλντο είναι τεράστια η επιρροή του Μπρούνο Φερνάντες στον τρόπο λειτουργίας της μεσαίας γραμμής. Καταπληκτικός ο Πορτογάλος στο παιχνίδι μιας επαφής, τρομερή η διορατικότητα που διαθέτει, ο τρόπος που πασάρει αλλά και εκτελεί. Άλλωστε αυτό μαρτυρούν και οι αριθμοί του, με 5 γκολ και 8 ασίστ στη σεζόν. Επιπλέον, παρουσιάζει ζηλευτή ικανότητα στις εκτελέσεις από μακρινή απόσταση. Να σκοράρει ο Φερνάντες με προσπάθεια εκτός περιοχής, σε απόδοση 16.00 στη Stoiximan.

Για το 5 στα 5 η ΑΕΚ με Αραούχο

Την ίδια μέρα για την Super League, η ΑΕΚ πηγαίνει στη Ριζούπολη για το ματς με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Η Ένωση μετράει τέσσερις νίκες στη σειρά και θέλει να τις κάνει πέντε πριν πάει στη διακοπή, προκειμένου να δουλέψει απερίσπαστη και με καλή ψυχολογία για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 21/11. Η έλευση του Αργύρη Γιαννίκη έχει φέρει νέο αέρα στην ομάδα και τα αποδυτήρια. Έχτισε μομέντουμ η ΑΕΚ και θέλει να το συνεχίσει μένοντας γερά στο κόλπο του τίτλου.

Ο Απόλλων Σμύρνης θα παλέψει για την παραμονή του στην κατηγορία, ωστόσο δύσκολα θα καταφέρει να φρενάρει την ΑΕΚ στη Ριζούπολη. Ο Σέρχιο Αραούχο αναμένεται να επιστρέψει στο βασικό σχήμα και με την ικανότητα του να εκτελεί σε πρώτο χρόνο δίνει σοβαρό πλεονέκτημα στην ομάδα του Γιαννίκη. Να σκοράρει πρώτος ο Αργεντίνος φορ και να κερδίσει η ΑΕΚ, στο 4.50 στη Stoiximan.

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές