ΠΑΟΚ: Πολυτιμότερος του ματς με Απόλλωνα ο Σφιντέρσκι

Τον Κάρολ Σφιντέρσκι ανέδειξαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ως τον πολυτιμότερο της αναμέτρησης με τον Απόλλωνα, αφού ο Πολωνός επιθετικός συγκέντρωσε το 32,77% των ψήφων του κοινού.

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης στο γήπεδο της Τούμπας για την 8η αγωνιστική της Super League Interwetten 2021-22.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε αποφασισμένος, σκόραρε νωρίς, αλλά βρέθηκε σε δύσκολη θέση, δεχόμενος γκολ στην μοναδική ουσιαστική απειλή του αντιπάλου, με μία αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο μέρος κατάφερε να πάρει την νίκη κόντρα στην Ελαφρά Ταξιαρχία.

Εκ των πρωταγωνιστών ο Κάρολ Σφιντέρσκι. Ο Πολωνός φορ βρήκε δίχτυα μετά το παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ στο Ηράκλειο στις αρχές του Οκτώβρη και συνέβαλε τα μέγιστα για να έρθει το τρίποντο.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης ο Σφιντέρσκι συγκέντρωσε το 32,77% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο εξαιρετικός Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος είχε την ασίστ στον Μιχαηλίδη για το 3-1 κι έτρεξε ασταμάτητα βοηθώντας σε άμυνα κι επίθεση.

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Ο στόπερ του Δικεφάλου βρήκε δίχτυα με εξαιρετική κεφαλιά, ενώ στα μετόπισθεν δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, όντας κομβικός και στην ανάπτυξη της ομάδας.