Ολυμπιακός: Τι «παίζει» με τον Πέδρο Μαρτίνς, τη Νιούκαστλ και το κρατικό fund απ΄τη Σαουδική Αραβία

Το SDNA «σκάλισε» στο Νησί με αφορμή την κυκλοφορία του Πορτογάλου τεχνικού στο γκρουπ των προπονητών που «φλερτάρουν» με τον πάγκο της αγγλικής ομάδας.

Τον Πέδρο Μαρτίνς στην προπονητική short list της Νιούκασλτ έβαλε δημοσίευμα των «Times» έπειτα απ΄το «game over» του Στιβ Μπρους

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού μαζί με τους Πάουλο Φονσέκα, Λεονάρντο Ζαρντίμ, Στίβεν Τζέραρντ και Λουσιάν Φαβρ, φέρεται να΄ναι μεταξύ των κόουτς που έχουν πέσει στο τραπέζι κι εξετάζονται από τις «καρακάξες».

Παρεμπιπτόντως, η αγγλική ομάδα μόλις τον περασμένο μήνα άλλαξε ιδιοκτησία και έναντι 300 εκατ. λιρών πέρασε σε fund από τη Σαουδική Αραβία που ανήκει στον πρίγκιπα Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου της χώρας και αγόρασε τις μετοχές από τον Βρετανό παράγοντα, Μάικ Άσλεϊ.

Η Νιούκαστλ έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που ανήκει στο Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας (PIF).

Σημειωτέων πως το σαουδαραβικό ταμείο διαθέτει καθαρό πλούτο άνω των 430 δισεκατομμυρίων ευρώ, 13 φορές μεγαλύτερο από τον σεΐχη Μανσούρ, ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι και 50 φορές πιο πλούσιο από τον Νάσερ Αλ-Κελαΐφι, πρόεδρο της Παρί Σεν Ζερμέν.

Να θυμίσουμε πως το συμβόλαιο του Μαρτίνς με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του ΄22, ενώ το buy out στο συμβόλαιό του που του επιτρέπει να αποχωρήσει πρόωρα από την πειραϊκή ομάδα κυμαίνεται στα 4 εκατ. ευρώ.

Στην προκειμένη περίπτωση πάντως και σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του SDNA απ΄το Νησί, η προοπτική της συνεργασίας του Πορτογάλου τεχνικού με την Νιούκασλτ το τάιμινγκ που διανύουμε μοιάζει too good to be true, ή αλλιώς πολύ καλή για να΄ναι αληθινή.

Όχι πάντως πως «χαλάει» τον Μαρτίνς και το μανατζερικό γραφείο με το οποίο συνεργάζεται η κυκλοφορία του όνοματος του στο γκρουπ των υποψηφίων προπονητών της Νιούκαστλ. Κάθε άλλο μάλιστα.

Μην ξεχνάμε άλλωστε πως το προπονητικό…απωθημένο του 51χρονου τεχνικού του Ολυμπιακού ήταν και παραμένει ένας αγγλικός πάγκος και κάτι τέτοια ρεπορτάζ, έρχονται να διαφημίσουν ακόμα περισσότερο το όνομά του στο Νησί, έστω κι αν πίσω απ΄τον αγγλικό καπνό δεν υπάρχει και φωτιά.